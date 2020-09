Stone aumenta oferta pela Linx e reduz multas

A Linx assinou nesta terça-feira novos termos de acordo vinculante com a StoneCo, para unir a área de software da empresa de meios de pagamentos com a produtora de softwares de gestão, segundo fato relevante.

De acordo com aditivo ao acordo de associação das duas empresas, a contraprestação oferecida pela Stone aos acionistas da Linx foi aumentada — se aprovada a operação, os acionistas da Linx receberão por cada ação uma parcela em dinheiro de 31,56 reais e 0,0126774 ação classe A de StoneCo. Com base na cotação de fechamento da véspera, essa relação de troca corresponde a um valor por ação da Linx de 35,10 reais.

O valor da multa compensatória, convencionada de forma bilateral para as hipóteses previstas no acordo foi reduzida para 453,75 milhões de reais. Além disso, também foi reduzida a multa compensatória devida em caso de não aprovação da operação Stone pelos acionistas da Linx em Assembleia Geral para 112,5 milhões de reais.

Em paralelo, a StoneCo e os fundadores da Linx também renegociaram os termos dos acordos de não competição e de não aliciamento envolvendo os acionistas fundadores da fabricante de software e da proposta de contrato de prestação de serviços envolvendo o CEO da Linx.

Em relação à proposta apresentada pela Totvs, os membros independentes do conselho de administração informaram à Linx que representantes de ambas as empresas têm realizado reuniões e tratativas visando ao detalhamento dos termos da proposta e que, entre os pontos ainda em discussão estão a disponibilização pela Totvs das minutas propostas e definição do cronograma e das condições negociais.