Em busca do anjo: startups podem captar até R$ 1 mi em programa da FDC

O FDC Angels, grupo de investidores formado por ex-alunos da escola de negócios Fundação Dom Cabral, está de olho na nova geração de empreendedores de impacto. Até o final desta segunda-feira, 13, startups podem se inscrever no programa de fomento do grupo que irá destinar até 1 milhão de reais para pequenos negócios com propósito de impacto social e ambiental.

O objetivo é conectar estes negócios em estágio inicial a investidores-anjo capazes de injetar capital para o primeiro impulso estratégico das companhias. No radar dos investidores estão startups que incorporem boas práticas ESG (sigla para social, ambiental e de governança) em suas ofertas de serviços e produtos, em setores como:

saúde

bem-estar

educação

agro

food

fintech

mineração

habitação

Como funciona o programa

A tese de investimentos do FDC Angels está baseada na união entre sucesso empresarial e impacto socioambiental positivo. Sendo assim, além do investimento financeiro, o objetivo é também orientar pequenos negócios a partir de conexões estratégicas com outros empreendedores e especialistas do mercado, em parceria com a Fundação Dom Cabral. Os empreendedores também recebem acesso ao acervo da FDC, com pesquisas e relatórios de mercado.

Em 2023, a meta do FDC Angels é realizar pelo menos três aportes, com valores entre R$ 300.000 e R$ 1 milhão, sendo que cada anjo pode investir de R$ 20 mil a R$ 100 mil.

Após o final do período de inscrições, três startups selecionadas terão a oportunidade de defender suas ideias em um Pitch Night, evento que acontecerá no dia 15 de março na sede da Fundação Dom Cabral, em Nova Lima, Minas Gerais.

Como participar

Startups interessadas no aporte podem se inscrever até a próxima segunda-feira, dia 13 de fevereiro, pelo site do projeto.