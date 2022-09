Startup de saúde humanizada para grávidas começa atender beneficiárias do Bradesco Saúde

Você provavelmente já conheceu uma mulher grávida com dificuldade em encontrar um médico obstetra confiável. A indicação de conhecidas pode ajudar, mas muitas vezes as consultas não são transdisciplinares e não atendem todas as necessidades específicas daquela gestante.

A healthtech Theia, que oferece atendimento de saúde humanizado para mulheres desde o pré-natal até o pós-parto, anuncia nesta terça-feira, 20, uma parceria com o Bradesco Saúde e vai oferecer uma solução completa para gestantes beneficiárias do plano de saúde.

Em um mercado altamente competitivo, e que ainda possui lacunas a serem trabalhadas para incluir a mulher no centro do cuidado ao longo da jornada da maternidade, a Theia tem a proposta de mudar essa realidade em uma das fases mais transformadoras e, também, de incertezas para a mulher.

Fundada em 2019, as empreendedoras Paula Crespi e Flavia Deutsch já trabalharam em empresas de tecnologia, fizeram um MBA na Universidade de Stanford (Estados Unidos) e se tornaram mães. Das experiências profissionais e pessoais surgiu a ideia de negócio da Theia: uma plataforma que une mães e pais ao aconselhamento de profissionais especializados.

A Theia é um serviço focado na saúde da mulher, com atenção especial para a maternidade e foco no atendimento humanizado desde quando ela deseja engravidar, no pré-natal, durante o trabalho de parto e no pós-parto. A healthtech continua atendendo a família, com acompanhamento pediátrico das crianças, por exemplo.

Em abril deste ano, a Theia anunciou um aporte de R$ 30 milhões em uma rodada seed, liderada pelo fundo americano 8VC e contou também com o fundo Canaan e a Kaszek Ventures, que já tinha participado de uma rodada anterior.

Parceria com o Bradesco

Com a parceria com o Bradesco Saúde, a Theia passa a integrar o Programa Meu Doutor Obstetrícia, linha de cuidados do plano de saúde que disponibiliza uma seleção de médicos e equipes multidisciplinares, reconhecidos por sua excelência.

A expectativa é aumentar o alcance aos serviços com acesso a uma equipe transdisciplinar que acompanha as gestantes durante a jornada, atua na assistência ao parto centrada no desejo da mulher, e também continua os cuidados depois da gestação. Entre as especialidades oferecidas estão:

Obstetrícia/ginecologia

Enfermeiras obstétricas

Fisioterapia pélvica

Nutricionistas

Psicólogas

Pediatria

Todas as especialidades são organizadas em uma jornada desenhada para melhor cuidado e experiência semana a semana da gestação.

A integração entre os sistemas Theia e Bradesco Saúde já foi concluída e as pacientes já podem acessar e agendar consultas pelo site e aplicativo. Com ampla cobertura para as diversas categorias de planos, a parceria permite acesso às especialidades que a Theia oferece, ou seja, modalidades que abrangem toda a jornada da gravidez e cuidados com o bebê.

O parto é um momento importante para as mulheres e encontrar equipes que respeitem o desejo por parto normal dentro do convênio, é um desafio. Com a parceria, o parto também está coberto pela rede, assim como a possibilidade de fazer o procedimento com o suporte e apoio da equipe de parto Theia.

"Esse momento sempre foi um dos principais objetivos da healthtech, que é ampliar a experiência e o modelo de saúde bem-sucedido que criamos para o maior número de grávidas possível, por isso sempre investimos em tecnologia para alavancar esse sonho. Com uma operadora grande como a Bradesco Saúde, isso se torna realidade. A Theia é, agora, um dos maiores centros de saúde para gestantes, que une o conceito da jornada da saúde e o uso da tecnologia”, diz a empreendedora Paula Crespi, que dirige a operação junto da sócia-fundadora, Flavia Deutsch Gotfryd.

Para o Bradesco Saúde, a chegada da Theia agrega um importante diferencial às beneficiárias e aos bebês.

"A parceria com a Theia oferece um atendimento humanizado e que valoriza a relação entre médico e paciente, com abordagem individualizada. O conjunto de serviços disponíveis e a facilidade de acesso às consultas, com as opções presencial e online, trazem praticidade, agilidade e comodidade às nossas gestantes, de acordo com o que cada mulher precisa para uma jornada completa de cuidados neste momento tão importante”, comenta Flávio Bitter, diretor-gerente da Bradesco Saúde.

