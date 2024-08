Jovens e milionários: aos 22 anos, eles faturam R$ 15 mi com meios de pagamentos para lojas virtuais

No universo das fintechs, a oferta de serviços para o varejo segue impulsionando a abertura de novos negócios, apesar dos cheques menores e maiores exigências dos investidores. O boom de vendas no e-commerce durante a pandemia levou os amigos Gabryel Ferreira e Brunno Panfilo a empreenderem juntos no setor. Em 2021, ambos tinham 22 anos e uma ideia: oferecer soluções para atender pequenas e médias lojas virtuais. Depois de alguns ajustes no modelo de negócio, a startup Hopy Pay se dedica atualmente a criar a estrutura de meio de pagamentos para e-commerces. Em conversas com pequenos varejistas online, Ferreira e Panfilo viram o interesse de muitos em trocar as soluções oferecidas pelas grandes empresas, não raro onerosas para operações enxutas como as do varejo, por tecnologias próprias. A estratégia funcionou. Em dois anos, os sócios conquistaram 60 clientes, entre e-commerces e marketplaces. Em 2023, a empresa faturou 15,5 milhões de reais, alta anual de 4.337,79%, conferindo à Hopy Pay o recorde de crescimento na categoria de negócios de 5 milhões a 30 milhões de reais do ranking EXAME Negócios em Expansão. Como a Hopy Pay funciona Com o boom do e-commerce provocado pela pandemia de covid-19, a dupla formada por um programador e um designer gráfico viu a oportunidade de criar uma startup para resolver a dor de outros empreendedores digitais quando o assunto era meios de pagamento. "Começamos com a recuperação de vendas, mas logo passamos a oferecer soluções para toda a cadeia de meios de pagamento", diz o CEO Bruno Panfilo. Concorrendo com gigantes do mercado como PagSeguro, PayPal e Mercado Pago, os jovens viram a oportunidade de escalar o negócio ao desenvolver a infraestrutura de pagamento para os clientes -- que por sua vez deixavam de usar grandes players para investir em sua estrutura proprietária de meio de pagamentos. "A infraestrutura própria traz mais confiança aos lojistas e o cliente consegue praticar taxar mais competitivas", explica o CEO. A virada do negócio aconteceu há dois anos, quando a startup começou a oferecer seu trabalho de "arquiteto de pagamentos" ao mercado em busca de clientes mais qualificados. "Decidimos criar uma infraestrutura que facilitasse o surgimento de novas empresas de pagamento, sem que elas precisassem de grandes recursos", diz Panfilo. De lá pra cá, são mais de 60 clientes entre e-commerces, marketplaces e empresas digitais que querem investir na sua própria estrutura de meios de pagamento. Hoje, a startup já contribui uma centena de empresas que se tornaram meios de pagamento, beneficiando mais 120 mil clientes indiretos que transacionam mais de R$ 4 bilhões anualmente. "Estamos em busca de clientes maiores que querem ter a própria plataforma de pagamentos. Os e-commerces seguem como principal perfil de cliente, mas temos atraído também fintechs e empresas de e-gaming", diz o CEO. 1 /36 (Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME))

O que é o ranking EXAME Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual. O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses. Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas brasileiras que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023.

A análise considerou os negócios com faturamento anual entre R$ 2 milhões e R$ 600 milhões. Após uma análise detalhada das demonstrações contábeis das empresas inscritas, a edição de 2024 do ranking foi lançada no dia 24 de julho.

São 371 empresas de 23 estados brasileiros que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2024.