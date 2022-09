Aos 30 anos e com R$ 60 milhões: empreendedora alcançou sucesso com jalecos e cafés

A influenciadora digital Ana Cecília Navarro, ou Cici Navarro, não era muito chegada à ideia de abrir o próprio negócio. Formada em odontologia, ela poderia facilmente ter chegado ao auge profissional mantendo a rotina de atendimentos em seu consultório particular na grande São Paulo. A paixão por moda, porém, falou mais alto.

Ela não gostava dos jalecos tradicionais oferecidos pelas lojas médicas. Sem muito estilo ou diferenciação, o uniforme de trabalho não era muito feminino e pecava na moda, segundo ela. Diante disso, em 2014, ela criou a Dra. Cherie, marca de jalecos de luxo personalizados que apela para o estilo, cores e coleções especiais.

Assine a EMPREENDA e receba, gratuitamente, uma série de conteúdos que vão te ajudar a impulsionar o seu negócio.

“Naquela fase, o que eu mais buscava era diferenciação. Não conseguíamos levar moda e personalidade aos consultórios e a um item obrigatório, que é o jaleco”, conta.

Como o negócio começou

Sem deixar a carreira como dentista, Navarro começou o negócio com 4.000 reais, recursos dela e de sua irmã, Ana Carolina — que decidiu entrar como sócia na empresa. Junto da mãe e do cunhado, as duas formataram o modelo de negócios inicial da Dra. Cherie, a priori pautado nas vendas para colegas de profissão, responsáveis pela divulgação boca a boca dos jalecos fashion.

Um segundo passo foi a criação de uma página no Instagram, que acabou se tornando o principal canal para conversão de vendas, concluídas depois do contato de clientes pelo WhatsApp.

O momento favoreceu o primeiro “boom” da marca. O ano de 2014 experimentava a ascensão de redes sociais, como o Instagram, o que impulsionou o alcance da marca, que logo criou seu e-commerce próprio.

O diferencial da marca, segundo Navarro, está no conforto e estilo requintado de peças que, até então, eram vistas como um simples uniforme obrigatório para a lida de dentistas e outros profissionais de saúde. “Ninguém no mercado pensava no bem-estar de milhares de profissionais que teriam de ficar horas com um uniforme que não representa quem realmente são e o que gostam de vestir”, diz.

O sucesso da marca levou a empreendedora a decidir dedicar-se exclusivamente ao negócio. “Passei um ano fazendo mil coisas ao mesmo tempo, era uma loucura. Mas percebemos que precisava colocar mais energia”. Para ela, porém, a decisão não foi uma tomada de risco. “Não embarquei numa ilusão, embarquei num sonho que já estava acontecendo e dando muito certo. Enxergar isso é vital para empreendedores”, diz.

Hoje, a Dra. Cherie tem cinco lojas físicas (mais da metade delas foram abertas no último ano) e um e-commerce também responsável por exportar os produtos para países como:

Bolívia

Paraguai

Chile

Colômbia

México

Austrália

Peru

Panamá

República Dominicana

Argentina

Estados Unidos

Novos negócios

A relevância das lojas físicas surpreendeu as sócias logo de cara. Desse desempenho, surgiu a ideia de apostar na diversificação e na boa experiência de quem vai até uma unidade física para fazer compras. Assim surgiu o Café Cherie, uma cafeteria anexa à principal loja da marca, próxima à rua Oscar Freire, região nobre de São Paulo.

Na loja, clientes têm acesso a um espaço instagramável, totalmente rosa. “É uma experiência além do produto”, diz Navarro. “Foi muito importante entender o que o cliente queria quando vinha “turistar” na nossa loja e o café nos ajuda a reter essa atenção e paixão”, diz.

Este ano, foi inaugurado em Belo Horizonte mais uma unidade do Café Cherie, desta vez em formato contêiner, que também é anexado junto à uma loja da Dra. Cherie.

Agora, crescendo de forma orgânica, a Dra.Cherie também se apoia no sucesso de Navarro nas redes sociais. Com mais de 190.000 seguidores, ela compartilha em seu perfil do Instagram produzindo conteúdos sobre moda, empreendedorismo e lifestyle.

Em outra frente, a marca também aposta em collabs com marcas conhecidas. Na estão Smiley, Disney, Colgate e Mattel.

Segundo a empreendedora, o ano de 2022 tem sido de estruturação para a marca, que agora aprende a lidar com os mais de 200% de crescimento dos últimos dois anos. Em 2021, o grupo faturou R$ 59 milhões, e o café quadruplicou as receitas. “É um momento de teste para nós, mas apostamos no crescimento contínuo", diz.