Para fidelizar clientes, Iguatemi aposta em “Rainha dos selinhos”, que já faturou R$ 60 milhões

Rede de shopping centers conhecido pelo rol exclusivo de marcas de luxo, e pela inovação em estratégias comerciais, o Iguatemi lança nesta segunda-feira, 5, uma promoção num dos formatos mais tradicionais do varejo para cativar clientes: a cartela de selinhos — ou, no caso do Iguatemi, uma cartela de pins.

Colecionáveis, os pins podem ser trocados por produtos inéditos no Brasil.

Como participar da promoção

Na lista estão de jogos de taças da marca alemã Nachtmann, ou uma coleção de bolsas da marca italiana Mandarina Duck.

A promoção vai funcionar nos moldes das cartelas com selinhos colecionáveis comuns em supermercados.

Os clientes cadastrados no Iguatemi One, programa de fidelidade do shopping, poderão a partir de hoje acumular pins.

A cada compra acima de 100 reais na mesma nota fiscal, será concedido um pin. Já as compras no valor de mil reais, ou mais, darão direito a um super pin.

Para trocar os prêmios, o cliente deve escanear o cupom fiscal da compra pelo app, ir até o posto de troca no shopping participante da campanha e retirar os pins e/ou super pins.

A troca será realizada conforme quantidade de pins e disponibilidade dos produtos.

A campanha vai até 4 de dezembro. É a estreia do Iguatemi num formato desse tipo de promoção.

"O intuito é aumentar o fluxo ao shopping, base de clientes e tíquete médio das compras", diz Alexandre Biancamano, diretor de marketing do Iguatemi.

Quem é a L - Founders of Loyalty

Por trás da campanha está a L - Founders of Loyalty, empresa holandesa dedicada a soluções de fidelidade de clientes para o varejo.

Ativa em 26 países, a L - Founders of Loyalty desembarcou no ano passado no Brasil sob o comando de Beatriz Ramos, executiva responsável por levar a febre dos selinhos às principais redes de supermercados do país — tanto é que chegou a ser chamada de "Rainha dos selinhos".

À frente da também holandesa Brand Loyalty até 2020, Ramos idealizou campanhas de selinhos para o Grupo Pão de Açúcar desde 2016.

Pianista clássica de formação, com passagem pela prestigiada Juilliard School, em Nova York, a brasiliense mudou de carreira após sofrer um acidente.

Um curso de economia na Universidade Colúmbia abriu as portas do mundo corporativo.

Como trainee da gravadora Sony Music, ela desenvolveu campanhas promocionais com álbuns de figurinhas de artistas como Beyoncé e Michael Jackson.

“O foco de nossas campanhas é garantir um nível de engajamento que vai muito além do transacional", diz Ramos.

"A dinâmica lúdica, atrelada a produtos exclusivos da mais alta qualidade de nossas marcas parceiras, garante uma conexão emocional e viralização que contagia todas as gerações, o que, sem dúvida, fará dessa campanha a mais nova febre do mercado. Está sendo uma honra estar ao lado da Iguatemi nesta iniciativa inédita.”

Qual é a dinâmica das promoções

Pelas regras da L - Founders of Loyalty, a cada compra, o cliente recebe selinhos de acordo com seus gastos.

Depois de juntá-los na cartela da promoção, é possível trocá-los por produtos de marcas renomadas, da mais alta qualidade e por um valor que chega até 99% de desconto.

“Para o varejista, o retorno financeiro é expressivo, duradouro e positivo, comprovado através de metodologias mensuráveis, expertise da L-Founders of Loyalty”, diz Beatriz.

Aberta em fevereiro de 2021, a operação brasileira da L - Founders of Loyalty faturou 60 milhões de reais em 12 meses de operação.

Na lista dos clientes estão marcas como o hortifrúti Natural da Terra e a varejista paranaense Muffato.

