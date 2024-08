Cinco pesquisas eleitorais sobre a disputa pela prefeitura de São Paulo nas eleições de 2024 estão previstas para serem divulgadas entre domingo, 25, e quinta-feira, 29. As informações constam em plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que obriga as entidades e empresas que realizarem levantamentos de opinião pública relativos às eleições e candidatos a cadastrarem os estudos junto à Justiça Eleitoral. O registro de pesquisas eleitorais, contudo, não implica obrigatoriedade de divulgação de seus resultados, de acordo com a Resolução nº 23.676/2021.

Para a próxima semana, todas as capitais têm pesquisas registradas, mas São Paulo lidera com o maior número de estudos previstos. A primeira a ser divulgada será a do Data Povo, no domingo. Essa será a quarta pesquisa após os primeiros debates eleitorais com os candidatos na cidade. Nos últimos dias foram divulgados os resultados do AtlasIntel, Datafolha e Paraná Pesquisas.

Confira as pesquisas de 25 a 29 de agosto previstas em SP: