Startup cria clube de vantagens para empresas de olho na retenção do cliente

Num cenário extremamente competitivo e com o consumidor cada vez mais olhando para a carteira antes de tomar a decisão de compra, oferecer vantagens que vão além do preço e frete pode ser um diferencial definidor. Esse tem sido o motor do crescimento dos cupons de desconto e clube de vantagens das marcas.

Oferecer ao seu consumidor um ecossistema onde ele pode se beneficiar com descontos em produtos e serviços por comprar na sua loja é um diferencial, mas, montar um clube de vantagens completo, com plataforma digital, aplicativo e firmar parcerias estratégicas pode exigir recursos e tempo. É nesse mercado que aposta a mineira Lecupon.

"Somos uma solução três em um que auxilia na aquisição, retenção e encantamento de clientes, agregando valor ao seu produto ou serviço", diz o CEO e founder, Aluísio Cirino.

Há sete anos no mercado, a empresa cria clube de vantagens white label, com plataforma online e aplicativos personalizados para as marcas, além de garantir acesso a uma rede com mais de 25 mil parceiros para compras com descontos e um programa de cashback.

Além da solução em tecnologia, a startup oferece consultoria especializada em análise de dados, marketing e inteligência de mercado para assessorar a operação dos clientes. A plataforma já conta com 5 milhões de usuários e mais de 25 mil marcas cadastradas.

A Lecupon faturou R$ 6,5 milhões em 2022 e espera mais que dobrar a receita, chegando a R$ 14 milhões neste ano. Com uma solução personalizável, a empresa tem clientes diversos, como OAB-BA, Crea-SP e Minas Tênis Clube.