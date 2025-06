TikTok fura a bolha e acelera o 'hype' da Fórmula 1 no Brasil

Desde sua chegada ao Brasil em 2017, o TikTok conquistou mais de 105 milhões de usuários e se tornou um dos principais pontos de encontro digital, especialmente para quem curte esportes.

No universo da Fórmula 1, a plataforma tem se mostrado um ambiente poderoso. Segundo dados enviados com exclusividades para a EXAME, entre dezembro de 2024 e maio de 2025, as publicações no TikTok com as hashtags #f1 e #formula1 cresceram 57% em relação ao semestre anterior, ultrapassando 4 bilhões de visualizações somente no Brasil.

O engajamento se intensifica especialmente em períodos de grandes eventos, como os primeiros GPs da temporada, quando o volume de publicações e interações atinge picos significativos.

A estratégia digital da Fórmula 1 no TikTok

O perfil oficial da Fórmula 1 (@f1) no TikTok é um exemplo claro da estratégia digital: durante a semana do GP do Bahrein, em abril, foram publicados 31 vídeos que mesclaram melhores momentos, entrevistas, flashbacks e cenas exclusivas dos bastidores, tudo adaptado à linguagem dinâmica e jovem da plataforma.

Pilotos como Lewis Hamilton e Oscar Piastri também utilizam o TikTok para mostrar sua rotina e participar de tendências, para criar uma conexão direta e autêntica com os seguidores.

As equipes reforçam essa presença digital com números: a Ferrari acumula mais de 6,2 milhões de seguidores e 115,2 milhões de curtidas, a Mercedes ultrapassa 7,7 milhões de seguidores e 205 milhões de curtidas, enquanto a Aston Martin conta com 2,4 milhões de seguidores e 52,8 milhões de curtidas. Esses dados evidenciam a aposta das equipes em humanizar a imagem do esporte, mostrando desde bastidores até momentos descontraídos e desafios entre pilotos, aproximando ainda mais o público da rotina fora das pistas.

O interesse brasileiro pela Fórmula 1 também é impulsionado pela ascensão do jovem piloto Gabriel Bortoleto, que, com mais de 206 mil seguidores no TikTok, representa a nova geração do automobilismo nacional e internacional.

Publicações relacionadas a ele cresceram 360% nos últimos seis meses, e as buscas por seu nome aumentaram 720% no Brasil, segundo dados do Google Trends, refletindo a expectativa e esperança renovada dos fãs brasileiros com seu desempenho e trajetória. Bortoleto, com quase 1 milhão de seguidores no Instagram, utiliza as redes para compartilhar sua preparação e celebrar conquistas, estreitando laços com uma base de fãs cada vez mais engajada.

O futuro digital da Fórmula 1 no Brasil

A renovação do público da Fórmula 1 tem sido visível nos últimos anos. 63% dos fãs têm menos de 34 anos, e a participação feminina cresceu de 10% em 2017 para 18,3% em 2021, indicando um rejuvenescimento e diversificação da audiência, segundo o estudo mais recente da Nielsen Sports. O sucesso de produções como a série "F1: Dirigir Para Viver" e o documentário "Senna" na Netflix também contribuem para ampliar o alcance da categoria, especialmente entre as gerações mais jovens.

Além do conteúdo tradicional, o TikTok é palco para a comunidade gamer, que tem abraçado o lançamento do game F1 24, gerando uma grande quantidade de vídeos que simulam o realismo das pistas e ampliam a experiência do fã. Criadores como João Piana, com mais de 62 mil seguidores, produzem conteúdos que combinam curiosidades do jogo e highlights de gameplay, reforçando o TikTok como espaço de entretenimento e vivência esportiva.

Dados da pesquisa de mercado vertical esportivo na União Europeia indicam que 69% dos usuários do TikTok assistem a atualizações e notícias esportivas na plataforma, 84% têm uma percepção mais positiva de marcas e profissionais esportivos presentes no app, e 46% demonstram interesse direto por corridas de carros ou motos.