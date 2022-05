South Summit Brasil: encerramento nesta sexta terá premiação de startups

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

O South Summit Brasil está em seu último dia. Para encerrar o evento de inovação que acontece em Porto Alegre, haverá uma premiação das startups tidas como as mais promissoras da edição. Entre as finalistas, estavam representantes do setor de clima, futuro do trabalho, indústria 5.0, e-commerce e fintechs.

A cerimônia acontecerá ao final do dia, com a apresentação das 10 selecionadas entre as 40 finalistas que apresentaram seus pitches ao longo dos três dias de programação. As premiadas apresentarão novamente seus pitchs para uma banca de investidores, mas desta vez no palco principal do evento. O prêmio, um troféu de reconhecimento pelo modelo de negócio disruptivo, será destinado a cinco startups e será entregue por María Benjumea, presidente e fundadora do South Summit.

As finalistas serão premiadas em cinco categorias. São elas:

Startup mais inovadora;

Melhor time;

Startup mais sustentável;

Startup mais escalável;

Vencedora da Competição de Startups do South Summit Brazil 2022

A Competição de Startups do South Summit Brasil recebeu mais de 1.000 inscrições, de startups de 76 países diferentes. Além do Brasil, representantes de outros 10 países como Estados Unidos, Espanha, Rússia, Índia, Argentina e Colômbia também se inscreveram. Durante o South Summit Brasil, essas startups se apresentaram para cerca de 90 fundos de investimento, que juntos totalizam uma carteira de US$ 62 bilhões para América Latina.

Em 10 anos em que a competição acontece na Espanha, sede do evento, participaram 25.000 mil startups. Juntas, elas captaram US$8,8 bilhões.