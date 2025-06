South Summit Amazônia: edição especial em Belém é remarcada para outubro

A edição especial do South Summit Brazil, um dos principais eventos de inovação do mundo, em Belém, no Pará, teve a data remarcada.

Anteriormente previsto para julho, o evento acontecerá agora nos dias 7 e 8 de outubro.

A alteração da data aconteceu para casar o evento com a inauguração do Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia, localizado no Porto Futuro, junto à Estação das Docas. É este espaço que receberá o South Summit Amazônia.

A programação do evento será guiada por três trilhas de conteúdo que refletem os principais eixos da transformação sustentável:

Clima : a proposta é debater como a inovação pode impulsionar soluções concretas, promovendo a redução de emissões e aumentando a resiliência de territórios e comunidades.

: a proposta é debater como a inovação pode impulsionar soluções concretas, promovendo a redução de emissões e aumentando a resiliência de territórios e comunidades. Bioeconomia : a trilha de bioeconomia abordará caminhos para negócios regenerativos, inclusão socioeconômica e manutenção de ecossistemas vivos como base de novas economias.

: a trilha de bioeconomia abordará caminhos para negócios regenerativos, inclusão socioeconômica e manutenção de ecossistemas vivos como base de novas economias. Ecossistema: a trilha discutirá como conexões entre diferentes atores podem fomentar ações com protagonismo local e o desenvolvimento econômico sustentável.

O evento acontece num momento decisivo para a região. Belém será a sede da COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, em novembro de 2025.

A cidade vive um processo acelerado de transformação urbana para receber o evento, que deve atrair mais de 30 mil participantes do mundo todo. O South Summit Amazônia será uma espécie de ensaio geral, agora, cerca de um mês antes do evento oficial.

“Queremos explorar o potencial do Brasil como projeto de baixo carbono. Dar visibilidade aos negócios da Região Norte, mas também trazer ao país soluções internacionais”, diz Wagner Lopes, CEO do South Summit Brasil.

Segundo ele, a expectativa é reunir até 2 mil participantes. Haverá marketplace, rodadas de negócios, lounges, dois palcos e cerca de 120 palestrantes, incluindo nomes nacionais e internacionais. "Nosso objetivo é que o evento cresça junto com o ecossistema local", afirma.

"O mundo agora olha para o Norte"

A escolha de Belém não é casual. A capital paraense será palco da COP30, e o governo local quer aproveitar o South Summit para antecipar os debates e apresentar soluções.

“Belém está se preparando. É um verdadeiro canteiro de obras”, afirmou André Godinho, secretário extraordinário da COP30, durante o lançamento do South Summit Amazônia. “Vamos lançar no South Summit um pacote de incentivos para atrair empresas de tecnologia para o centro histórico da cidade.”

Segundo ele, além da infraestrutura, a cidade está investindo em serviços, hotelaria e legislação específica para se tornar um polo de inovação verde. “O mundo agora olha para o Norte. O nosso esforço é para que esse legado permaneça no pós-COP.”

O evento é correalizado com a IE University. A EXAME é media partner do South Summit Brazil em Porto Alegre.