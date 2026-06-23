Nutricionista construiu negócio milionário a partir de uma marmita caseira e saudável

Fernando e Deisi Martins: O que começou de forma inocente acabou crescendo muito (Divulgação/Divulgação)
Estímulo
Publicado em 23 de junho de 2026 às 19h02.
Fernando Sabino Martins não planejou ser empresário. Nutricionista formado, ele atendia pacientes em seu consultório em Barretos, no interior de São Paulo, quando se deparou com um problema simples e muito comum: seus pacientes queriam seguir as dietas prescritas, mas não tinham tempo para cozinhar. A solução veio de casa.
Deisi, sua esposa, trabalhava em um hospital e tinha uma paixão antiga pela cozinha. Começou a preparar marmitas para os pacientes de Fernando. A aceitação foi imediata. Com o tempo, o que era uma gentileza virou uma proposta. E se Deisi deixasse o hospital e se dedicasse às marmitas como uma renda extra para o casal?
"O que começou de forma inocente acabou crescendo muito", lembra Fernando. Hoje, a Sabino Nutrition opera com 10 funcionários e distribui para toda a região de Barretos. Os números falam por si, em 2025 faturou R$ 1,75 milhão e já registra R$ 765 mil reais de faturamento nos primeiros cinco meses de 2026.
O faturamento mensal oscila entre R$ 140 mil nos períodos mais fracos e R$180 mil nos melhores.
O cardápio evoluiu do nicho "fitness" para uma proposta mais ampla de alimentação saudável com marmitas quentes e congeladas, refeições corporativas para escolas, granolas e cappuccinos voltados ao bem-estar.
O atendimento acontece por dois canais: um aplicativo próprio e uma loja física, onde duas consultoras acompanham os clientes e tiram dúvidas sobre produtos e planos alimentares.
Por anos, Deisi tocou a operação praticamente sozinha. Fernando seguia no consultório. Mas, chegou um ponto em que a demanda superou o que uma pessoa podia dar conta e o negócio exigiu estrutura, processos, gestão. Foi nesse momento que ele tomou uma decisão difícil e definitiva e fechou o consultório para entrar de cabeça na empresa.
"Vi que o negócio necessitava de uma estruturação profissional para não se perder. Parei os atendimentos e passei a estudar exclusivamente a gestão", conta.
Não era a primeira vez que ele tentava empreender, já havia assumido uma empresa em andamento antes, sem sucesso. Dessa vez, a diferença estava na origem do negócio. Nasceu de forma orgânica, construída por necessidade real e com um produto que os clientes já amavam.
Em dois momentos distintos dessa trajetória, o Fundo de Impacto Estímulo entrou como suporte estratégico. No primeiro aporte, Fernando usou o crédito para substituir as embalagens plásticas por biodegradáveis.
Uma transição que carregava valor claro, mas custo alto. "Trabalhar com embalagem biodegradável exige compra em grandes quantidades para compensar o preço, pois o plástico é bem mais barato", explica.
No mesmo período, a empresa havia acabado de mudar de imóvel. O recurso funcionou como capital de giro para atravessar as duas transições sem pressionar o caixa.
Agora, num segundo momento, o apoio será usado para ampliar a linha de embalagens biodegradáveis com três novos tamanhos, adquiridos de um fornecedor do Rio Grande do Sul, um movimento típico de quem já consolidou o produto e trabalha a expansão com responsabilidade ambiental como princípio, não como discurso.
Por trás dos números, há uma parceria que vai muito além do vínculo empresarial. Fernando e Deisi construíram juntos, desde a primeira marmita feita em casa até a operação atual com aplicativo, loja e equipe própria.
Ele saiu do consultório. Ela saiu do hospital. Os dois apostaram em algo que ninguém pediu que criassem e que, por isso mesmo, cresceu do jeito mais sólido possível: atendendo uma necessidade real, com cuidado genuíno no que vai à mesa de cada cliente.
Em Barretos, no coração do interior paulista, a Sabino Nutrition prova que alimentação saudável não é exclusividade das grandes capitais e que, com o apoio certo, negócios de impacto crescem em qualquer endereço.
Este conteúdo foi produzido pelo Fundo de Impacto Estímulo - que apoia pequenos empreendedores brasileiros com crédito facilitado, capacitação e conexões - em parceria com a EXAME. Para saber mais sobre o Estímulo visite o site do projeto. Leia aqui todas as reportagens já publicadas.