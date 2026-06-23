Nutricionista construiu negócio milionário a partir de uma marmita caseira e saudável

Fernando Sabino Martins não planejou ser empresário. Nutricionista formado, ele atendia pacientes em seu consultório em Barretos, no interior de São Paulo, quando se deparou com um problema simples e muito comum: seus pacientes queriam seguir as dietas prescritas, mas não tinham tempo para cozinhar. A solução veio de casa.

Deisi, sua esposa, trabalhava em um hospital e tinha uma paixão antiga pela cozinha. Começou a preparar marmitas para os pacientes de Fernando. A aceitação foi imediata. Com o tempo, o que era uma gentileza virou uma proposta. E se Deisi deixasse o hospital e se dedicasse às marmitas como uma renda extra para o casal?

"O que começou de forma inocente acabou crescendo muito", lembra Fernando. Hoje, a Sabino Nutrition opera com 10 funcionários e distribui para toda a região de Barretos. Os números falam por si, em 2025 faturou R$ 1,75 milhão e já registra R$ 765 mil reais de faturamento nos primeiros cinco meses de 2026.

O faturamento mensal oscila entre R$ 140 mil nos períodos mais fracos e R$180 mil nos melhores.

O cardápio evoluiu do nicho "fitness" para uma proposta mais ampla de alimentação saudável com marmitas quentes e congeladas, refeições corporativas para escolas, granolas e cappuccinos voltados ao bem-estar.

O atendimento acontece por dois canais: um aplicativo próprio e uma loja física, onde duas consultoras acompanham os clientes e tiram dúvidas sobre produtos e planos alimentares.

Por anos, Deisi tocou a operação praticamente sozinha. Fernando seguia no consultório. Mas, chegou um ponto em que a demanda superou o que uma pessoa podia dar conta e o negócio exigiu estrutura, processos, gestão. Foi nesse momento que ele tomou uma decisão difícil e definitiva e fechou o consultório para entrar de cabeça na empresa.

"Vi que o negócio necessitava de uma estruturação profissional para não se perder. Parei os atendimentos e passei a estudar exclusivamente a gestão", conta.

Não era a primeira vez que ele tentava empreender, já havia assumido uma empresa em andamento antes, sem sucesso. Dessa vez, a diferença estava na origem do negócio. Nasceu de forma orgânica, construída por necessidade real e com um produto que os clientes já amavam.

Transição de custo alto

Em dois momentos distintos dessa trajetória, o Fundo de Impacto Estímulo entrou como suporte estratégico. No primeiro aporte, Fernando usou o crédito para substituir as embalagens plásticas por biodegradáveis.

Uma transição que carregava valor claro, mas custo alto. "Trabalhar com embalagem biodegradável exige compra em grandes quantidades para compensar o preço, pois o plástico é bem mais barato", explica.

No mesmo período, a empresa havia acabado de mudar de imóvel. O recurso funcionou como capital de giro para atravessar as duas transições sem pressionar o caixa.

Agora, num segundo momento, o apoio será usado para ampliar a linha de embalagens biodegradáveis com três novos tamanhos, adquiridos de um fornecedor do Rio Grande do Sul, um movimento típico de quem já consolidou o produto e trabalha a expansão com responsabilidade ambiental como princípio, não como discurso.

Por trás dos números, há uma parceria que vai muito além do vínculo empresarial. Fernando e Deisi construíram juntos, desde a primeira marmita feita em casa até a operação atual com aplicativo, loja e equipe própria.

Ele saiu do consultório. Ela saiu do hospital. Os dois apostaram em algo que ninguém pediu que criassem e que, por isso mesmo, cresceu do jeito mais sólido possível: atendendo uma necessidade real, com cuidado genuíno no que vai à mesa de cada cliente.

Em Barretos, no coração do interior paulista, a Sabino Nutrition prova que alimentação saudável não é exclusividade das grandes capitais e que, com o apoio certo, negócios de impacto crescem em qualquer endereço.

Este conteúdo foi produzido pelo Fundo de Impacto Estímulo - que apoia pequenos empreendedores brasileiros com crédito facilitado, capacitação e conexões - em parceria com a EXAME. Para saber mais sobre o Estímulo visite o site do projeto. Leia aqui todas as reportagens já publicadas.