Cataratas investe R$ 600 mi em experiências e aposta na força do Natal

O Parque Nacional do Iguaçu (PR), reconhecido como patrimônio mundial natural pela UNESCO, estreia em dezembro o espetáculo Cataratas de Natal — O Canto das Águas, uma programação que promete colocar o roteiro entre os destinos natalinos mais concorridos do país.

A iniciativa vai além da agenda festiva e faz parte do plano de investimento de R$ 600 milhões, conduzido pela concessionária responsável pela gestão turística, Urbia+Cataratas, em parceria com o ICMBio, até 2030.

“A estratégia para o aporte segue as tendências globais de proporcionar experiências integradas, diversificando atrativos e estimulando o turismo de permanência, mantendo o fluxo de visitantes constante em diferentes épocas do ano”, expõe Mário Macedo Junior, CEO da Urbia+Cataratas. O parque nacional fica em Foz do Iguaçu, no Paraná, e recebe mais de 2 milhões de visitantes por ano.

A programação natalina Cataratas de Natal — O Canto das Águas, que ocorre de 4 a 7 de dezembro, terá como atração principal a orquestra paraguaia H2O Sonidos de La Tierra, que faz música com instrumentos que utilizam a água como fonte sonora, proporcionando aos visitantes uma experiência sensorial desde a chegada ao parque.

Além do espetáculo, o parque terá programações paralelas em diversos locais, entre 23 de novembro e 26 de dezembro. “A programação de Natal é como uma vitrine para os investimentos que o parque está recebendo. O nosso desafio é proporcionar um turismo responsável, consciente, sustentável e de qualidade, aliado ao contato das pessoas com a natureza”, fala o executivo.

Orquestra paraguaia H2O, com instrumentos que utilizam o som da água para as músicas, em Sonidos de La Tierra (Divulgação)

Ao assumir a gestão do parque, em dezembro de 2022, a Urbia+Cataratas aceitou também o compromisso de prestar serviços públicos de apoio à visitação, revitalização, modernização, operação e manutenção dos serviços turísticos, incluindo ações de conservação.

Durante esse período, os investimentos foram voltados a tornar o local mais acessível, inclusivo e proporcionando outras experiências além das Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas Mundiais da Natureza.

Seis trilhas foram abertas para caminhadas e uma ciclovia, totalmente pavimentada, convidam o visitante a se aprofundar na biodiversidade da Mata Atlântica, conectando-se à energia da floresta e ao som das quedas d’água.

Dois novos restaurantes, com capacidade para atender 300 e 120 pessoas, foram inaugurados, proporcionando aos frequentadores mais opções gastronômicas. O tradicional restaurante Porto Canoas está em processo de revitalização e terá uma estrutura estendida.

Novos roteiros permitem ao turista contemplar as Cataratas ao amanhecer, com o serviço de café da manhã; ou saborear um drinque com o sol se pondo atrás das quedas d’água. Com um dos céus noturnos mais puros do Sul do Brasil e com baixa poluição luminosa, o Parque Nacional do Iguaçu passou a receber atividades noturnas de astroturismo, que possibilitam a visualização dos astros guiada por um astrônomo que aborda a interpretação do céu pelos guaranis, povo originário da região.

“O Parque Nacional do Iguaçu está vivendo um capítulo histórico. Queremos que cada visitante descubra novas formas de se conectar com este lugar, seja pedalando entre árvores centenárias, contemplando o amanhecer diante das Cataratas ou olhando para o céu noturno guiado pelos saberes ancestrais. Nosso compromisso é oferecer experiências autênticas, emocionantes e acessíveis, sempre com o mais profundo respeito pela floresta”, afirma o CEO.

Desenvolvimento socioambiental

Durante o período de concessão do Parque Nacional do Iguaçu para a Urbia+Cataratas está prevista também a aplicação de 6% de toda a receita do parque em ações de educação ambiental, iniciativas de integração com os municípios do entorno, projetos de pesquisa e planos de manejo de espécies

. Já foram investidos mais de R$ 3,6 milhões em projetos como o Onças do Iguaçu, dedicado à proteção e ao monitoramento da onça-pintada, espécie ameaçada de extinção. Os resultados recentes reforçam a importância dos investimentos.

Os dados do Censo Binacional de Onças-Pintadas (Brasil–Argentina), realizado em 2024, apontam uma estimativa média de 84 indivíduos no Corredor Verde (entre 64 e 110 animais). Em 2008, a população do felino resumia-se a cerca de 50 indivíduos.

Para promover o desenvolvimento do entorno, mais de 70% das compras da Urbia+Cataratas são adquiridas com produtores e comerciantes dos 14 municípios vizinhos do Parque, fortalecendo a economia e valorizando os produtores e empreendedores do entorno. Iniciativas como a Feirinha do Parque, com artistas, produtores e comerciantes da região, aproximam o parque da comunidade, despertando orgulho e pertencimento.

Novas atrações e estruturas estão sendo preparadas para 2026 com o incremento de trilhas e caminhos inéditos, com equipamentos que permitem olhar toda a paisagem de cima como tirolesas, trenós e trilhas suspensas sob árvores, além de torres de observação.

Sobre o Parque Nacional

O Parque Nacional do Iguaçu, administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), conta com a gestão de visitação turística da concessionária Urbia Cataratas S.A. Reconhecido como Patrimônio Mundial Natural pela UNESCO, é referência internacional em turismo sustentável e recebe visitantes de todas as partes do planeta.

O parque protege uma área de 185 mil hectares de Mata Atlântica e uma rica biodiversidade, constituída por espécies singulares da fauna e flora brasileiras. A unidade de conservação brasileira, localizada no Oeste do Paraná, faz fronteira com a Argentina, na província de Missiones. Já as Cataratas do Iguaçu estão situadas entre a cidade brasileira de Foz do Iguaçu e a argentina Puerto Iguazú.

Sobre o consórcio

O Parque Nacional do Iguaçu conta com a operação da Urbia+Cataratas desde dezembro de 2022, para a gestão da visitação turística da unidade. O consórcio — que na época ofereceu uma proposta de mais de R$375 milhões de outorga ao governo federal — é formado pelo Grupo Cataratas, principal empresa de turismo sustentável do país, e Urbia, que possui em seu portfólio quatro contratos de concessões especializadas na gestão de parques públicos da capital paulista e da região sul do país, dentre os quais estão: Parque Ibirapuera, Parque Nacional Aparados da Serra e Serra Geral, Parque da Cantareira e Horto Florestal.