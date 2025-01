Conheça a nova solução da Toyota que integra o veículo ao dia a dia do motorista

A busca por veículos cada vez mais inteligentes, conectados e sustentáveis tem impulsionado a inovação na indústria automotiva nas últimas décadas. A integração de sistemas avançados, possibilitada pelo uso de tecnologias como inteligência artificial e IoT, está transformando a experiência dos motoristas e redefinindo o conceito de mobilidade. Nessa nova era, os carros se tornaram verdadeiros centros tecnológicos, capazes de oferecer uma gama de serviços e funcionalidades que vão muito além da locomoção.

É nesse contexto que a Toyota apresenta uma nova solução que coloca o motorista no centro da experiência, conectando-o ao seu veículo de forma inteligente e personalizada. Chamada Serviços Conectados, a funcionalidade integra o carro ao dia a dia do motorista, a fim de colocar o usuário no centro de tudo por meio do conceito "conecte-se ao que te move”.

Segundo a empresa, a plataforma vai além da tecnologia, oferecendo uma experiência de condução mais segura, inteligente e integrada. O acesso é realizado por meio de um aplicativo, no qual os motoristas têm acesso a uma variedade de funções, incluindo informações sobre a “saúde” do veículo, monitoramento de segurança até mesmo a opção de localizar o carro em caso de roubo.

Além da praticidade

Um dos principais benefícios do novo sistema da Toyota é a segurança proporcionada aos clientes. Com recursos como rastreamento por GPS e bloqueio remoto do veículo, os motoristas podem ter a tranquilidade de saber que seu carro está sempre protegido.

A conectividade é outro ponto forte. Os Serviços Conectados conseguem integrar o smartphone ao veículo. Além disso, se o cliente contratar o Wi-Fi a bordo, isso garante que os passageiros possam se conectar à internet durante a viagem independentemente do sinal das operadoras de celular.

“A tecnologia dos Serviços Conectados da Toyota permite que o motorista se conecte com o que realmente importa: segurança, tranquilidade e liberdade para seguir seus caminhos com confiança. Não se trata apenas de ir de um ponto a outro, mas de estar conectado a cada experiência da jornada”, afirma a montadora.

Experiência personalizada

Seguindo a tendência global de proporcionar as melhores experiências, os Serviços Conectados da Toyota oferecem uma experiência personalizada, permitindo que o usuário tenha as informações do veículo na palma da mão.

Com a novidade, a montadora reafirma o seu compromisso em oferecer soluções inovadoras que facilitam a vida das pessoas e transformam a forma como as pessoas se relacionam com seus veículos.

Para obter, basta adquirir um veículo conectado e baixar o aplicativo Toyota APP na sua loja.

A funcionalidade dos Serviços Conectados está disponível exclusivamente para alguns modelos 2025 da Hilux (SRV/SRX/SRX Plus), modelos 2025 da SW4 (Platinum/Diamond), modelos 2025 do Corolla Sedã (GR-Sport/Altis Premium/Altis Hybrid Premium) e modelos 2026 do Corolla Cross (XRX Hybrid/GR Sport/XRX). Para mais informações, acesse Toyota.com.br/conectado e consulte condições e versões disponíveis.