Ele ganha US$ 1.4 milhões por ano com esse hobby e só trabalha só uma vez por semana

Mike O'Dell é anestesiologista em tempo integral. Ele passava cinco dias por semana dentro do hospital auxiliando um time de enfermagem, mas não se sentia confortável em nenhum momento.

Durante sua participação no Shark Tank americano, ele se descreveu como uma pessoa criativa e com apetite para grandes riscos. "Essas qualidades não tem nada a ver com anestesia," brincou ele, durante o programa.

Mas, ao invés de deixar pra lá, ele resolveu direcionar toda sua criatividade para um pequeno empreendimento: o Legit Kits. Querendo fazer uma renda extra, O'Dell passou a vender kits de costura de edredons para pessoas costurarem em suas próprias casas. "Estava cansado daqueles desenhos sem graça," disse.

Margens enormes

São mais de 60 kits vendidos online, com preços que variam de US$ 89 a US$ 599 (cerca de R$ 520 a R$ 3.522). Lançada em 2020, a empresa só foi dar lucro três anos depois, quando teve margens de 8,7%. No ano passado, a Legit Kits faturou US$ 1.4 milhões (pouco mais de R$ 8.23 milhões).

Cada venda gera uma grande margem de lucro por si só, com kits de US$ 399 custando apenas US$ 125 para serem fabricados. Lori Greiner, uma das juradas do Shark Tank comentou que essa é "a maior margem que ela já viu" no programa.

Mesmo assim, a empresa segue sendo apenas um "bico" para O'Dell. Ele continua trabalhando quatro dias por semana no hospital e se dedica por apenas um dia à Legit Kits. Com o crescimento, ele teve de contratar algumas pessoas para tocarem o dia a dia do negócio, pois ele não tem interesse em se demitir da medicina.

"Tive que estruturar uma empresa que pudesse funcionar sem mim," contou ele, à CNBC.

Bastidores do Shark Tank

O'Dell passou por uma situação curiosa em sua participação no programa.

Ele recebeu apenas uma oferta: US$ 150 mil por 5% de sua empresa, com US$ 10 de royalties para cada venda. Ele acabou por aceitar essa oferta, estendida por Kevin O'Leary, um dos principais tubarões.

Mas, após depois de algumas semanas, a negociação caiu por terra e O'Leary retirou sua proposta por motivos não revelados. Ainda assim, a Legit Kits seguiu firme, e ampliou sua fábrica para dar conta da demanda.

"Independentemente de qualquer coisa, o Shark Tank foi uma das melhores experiências da minha vida," relembra o empreendedor. "Eu não trocaria por nada."

