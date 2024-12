Softbank vai anunciar investimento de US$ 100 bilhões nos EUA, diz CNBC

O CEO do Softbank, Masayoshi Son, anunciará um investimento de US$ 100 bilhões nos EUA nos próximos quatro anos durante visita nesta segunda-feira à residência do presidente eleito Donald Trump em Palm Beach, Flórida. As informações são da CNBC.

O bilionário e fundador da empresa japonesa de investimento em tecnologia também prometerá no anúncio conjunto com Trump criar 100.000 empregos focados em inteligência artificial e infraestrutura dessa tecnologia. O dinheiro será implantado antes do fim do mandato de Trump - ou seja, até 2028.

O financiamento pode vir de várias fontes controladas pelo Softbank, incluindo o Vision Fund ou a fabricante de chips Arm Holdings, onde a empresa é acionista majoritária. Parte do dinheiro não será necessariamente levantada agora, mas pode incluir algum financiamento já anunciado, como o recente investimento de US$ 1,5 bilhão da Softbank na OpenAI, a empresa dona do ChatGPT.

Masayoshi Son e Trump fizeram um anúncio semelhante em 2016 depois que Trump foi eleito presidente pela primeira vez, com a empresa japonesa concordando em investir US$ 50 bilhões nos EUA com o objetivo de criar 50.000 empregos.