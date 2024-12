Trump considera privatizar o Serviço Postal dos EUA, diz Washington Post

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, demonstrou interesse em privatizar o Serviço Postal do país, informou o Washington Post. Ele discutiu a possibilidade de reformar a agência com Howard Lutnick, seu indicado para o cargo de secretário de Comércio, bem como com outros membros da equipe de transição, disse o jornal, citando três pessoas não identificadas que têm conhecimento do assunto.

Trump afirmou que o governo não deveria subsidiar a organização deficitária, acrescentaram as fontes.

O Serviço Postal dos EUA teve um prejuízo de US$ 9,5 bilhões no ano fiscal encerrado em 30 de setembro, em meio à queda no volume de correspondências e ao envio de pacotes mais lento do que o esperado, segundo o Post. Não está claro, no entanto, como Trump planeja reformar o serviço.

Durante seu primeiro mandato, Trump nomeou Louis DeJoy como chefe dos Correios para supervisionar a agência, cujos esforços para reduzir custos foram criticados após meses de atrasos no serviço e acúmulo de encomendas.