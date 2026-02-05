Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Copa do Mundo solidária: estudantes brasileiros competem para financiar bolsas de estudo

Competição global de arrecadação que mobiliza mais de 125 BRASA Locais ao redor do mundo com um objetivo comum: ampliar o acesso de jovens brasileiros à educação internacional por meio do Programa de Bolsas BRASA

(Divulgação/Divulgação)

(Divulgação/Divulgação)

BRASA
BRASA

Colunista

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 14h28.

Tudo sobreBRASA
Saiba mais

A BRASA (Brazilian Student Association), maior organização de estudantes brasileiros no exterior, lança a Copa BRASA, uma competição global de arrecadação que mobiliza mais de 125 BRASA Locais ao redor do mundo com um objetivo comum: ampliar o acesso de jovens brasileiros à educação internacional por meio do Programa de Bolsas BRASA.

O programa cobre parte dos custos dos seus bolsistas na universidade e conta com resultados históricos desde a sua fundação, desde uma das suas bolsistas ter sido a primeira brasileira premiada com a Bolsa Rhodes, até estágio na prestigiada ONU, sem contar a presença em diversas universidades Ivy League.

Entre 15 de fevereiro e 31 de março, a iniciativa reunirá núcleos da BRASA na Europa, nos Estados Unidos e noutras regiões, acontecendo em diferentes frentes da rede, desde estudantes e alumni até bolsistas, organizados em equipes regionais focadas em mobilização comunitária, doações e impacto social.

Programa de bolsas

A Copa BRASA nasceu a partir de uma iniciativa local.

Em Barcelona, as presidentes da BRASA local decidiram transformar o tradicional evento de boas-vindas ao semestre numa ação concreta de impacto social.

O resultado foi a arrecadação de R$ 25 mil, integralmente destinados ao Programa de Bolsas BRASA.

A experiência inspirou a criação de um modelo semelhante, apresentado posteriormente como case na última conferência da organização nos Estados Unidos, a BRASA Summit Americas.

Durante a competição, as BRASA Locais participam de desafios semanais, campanhas criativas de arrecadação e ações de engajamento.

As doações são feitas por meio de links regionais*, garantindo transparência e facilitando a participação da comunidade global.

Todo o valor arrecadado será destinado ao Programa de Bolsas BRASA, que oferece apoio financeiro, mentoria individual e atividades de desenvolvimento para estudantes brasileiros de graduação e pós-graduação no exterior, com base no perfil socioeconômico de cada bolsista.

Com a Copa BRASA, a organização reforça o papel das suas BRASA Locais como agentes de impacto, mostrando que a educação internacional também pode ser um instrumento coletivo de transformação social.

Acompanhe tudo sobre:BRASA

Mais de Negócios

Bilhões em lançamentos e nada de IPO: a construtora do Paraná que fatura R$ 1,8 bi

Evento para empreendedores negros abre inscrições

BR Angels entra no jogo das startups que ainda não estão prontas

Quais são os 10 maiores shopping centers do Brasil? Veja ranking

Mais na Exame

Um conteúdo SBT News

Mauá registra primeira morte por metanol; total de óbitos em SP chega a 12

Esporte

5 esportes de inverno que vale a pena conhecer

Carreira

Netflix e OpenAI pagam até US$ 775 mil por cargos estratégicos sem exigir programação

Negócios

Bilhões em lançamentos e nada de IPO: a construtora do Paraná que fatura R$ 1,8 bi