Copa do Mundo solidária: estudantes brasileiros competem para financiar bolsas de estudo

A BRASA (Brazilian Student Association), maior organização de estudantes brasileiros no exterior, lança a Copa BRASA, uma competição global de arrecadação que mobiliza mais de 125 BRASA Locais ao redor do mundo com um objetivo comum: ampliar o acesso de jovens brasileiros à educação internacional por meio do Programa de Bolsas BRASA.

O programa cobre parte dos custos dos seus bolsistas na universidade e conta com resultados históricos desde a sua fundação, desde uma das suas bolsistas ter sido a primeira brasileira premiada com a Bolsa Rhodes, até estágio na prestigiada ONU, sem contar a presença em diversas universidades Ivy League.

Entre 15 de fevereiro e 31 de março, a iniciativa reunirá núcleos da BRASA na Europa, nos Estados Unidos e noutras regiões, acontecendo em diferentes frentes da rede, desde estudantes e alumni até bolsistas, organizados em equipes regionais focadas em mobilização comunitária, doações e impacto social.

Programa de bolsas

A Copa BRASA nasceu a partir de uma iniciativa local.

Em Barcelona, as presidentes da BRASA local decidiram transformar o tradicional evento de boas-vindas ao semestre numa ação concreta de impacto social.

O resultado foi a arrecadação de R$ 25 mil, integralmente destinados ao Programa de Bolsas BRASA.

A experiência inspirou a criação de um modelo semelhante, apresentado posteriormente como case na última conferência da organização nos Estados Unidos, a BRASA Summit Americas.

Durante a competição, as BRASA Locais participam de desafios semanais, campanhas criativas de arrecadação e ações de engajamento.

As doações são feitas por meio de links regionais*, garantindo transparência e facilitando a participação da comunidade global.

Todo o valor arrecadado será destinado ao Programa de Bolsas BRASA, que oferece apoio financeiro, mentoria individual e atividades de desenvolvimento para estudantes brasileiros de graduação e pós-graduação no exterior, com base no perfil socioeconômico de cada bolsista.

Com a Copa BRASA, a organização reforça o papel das suas BRASA Locais como agentes de impacto, mostrando que a educação internacional também pode ser um instrumento coletivo de transformação social.