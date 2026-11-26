A comida frequentemente é motivo para reunir amigos e família em momentos de convivência e lazer. Mas três empreendedores viram na gastronomia uma outra oportunidade: reunir funcionários de empresas em dinâmicas de interação e desenvolvimento profissional. Nomeado It.kitchen, o negócio foi inaugurado em 2023, em São Paulo, e, três anos depois, espera faturar R$ 3,1 milhões.

“Partimos de uma percepção simples: as empresas investem muito em experiências que ninguém lembra, e a cozinha é onde as pessoas baixam a guarda, colaboram e se conectam de verdade”, afirma Thomas Simon, que fundou a empresa ao lado de Izabela Dolabela e Luísa Zogbi.

Neste ano, a empresa lança sua segunda unidade na cidade de São Paulo. Para continuar crescendo nos próximos anos, planeja abrir uma unidade em Belo Horizonte e outra na Holanda, a primeira fora do Brasil. Em 2027, espera crescer 75%.

Como surgiu a ideia da It.kitchen

Thomas Simon trabalhou por mais de 20 anos com marketing e estratégia em grandes empresas. Sua esposa fazia parte do mundo da gastronomia e participou da primeira edição do MasterChef Profissionais.

A ideia de criar um negócio próprio nasceu da combinação de duas percepções: os convites recebidos por Izabela para realizar eventos e aulas-show e a identificação, por Thomas, de um desafio recorrente nas grandes empresas relacionado à construção de equipes.

Viram na gastronomia a possibilidade de conectar profissionais e começaram a desenvolver a It.kitchen em 2023, quando conheceram a chef Luísa Zogbi, que também se tornou sócia do negócio.

Eles investiram R$ 500 mil e começaram a operar em um ponto na Vila Madalena, bairro escolhido pela proximidade de grandes corporações. Reformaram a casa durante três meses e começaram a atuar em julho daquele ano. O primeiro cliente já era grande: a Nike.

“Foi a estreia dos sonhos para uma marca sem história, apenas com currículos consolidados e um conceito bem construído. O sucesso trouxe novos eventos da Nike e abriu portas: em cinco meses, fizemos mais 48 eventos”, afirma Thomas.

Entre as empresas atendidas estavam nomes como Bayer, Riachuelo, BRF e Nestlé. O faturamento de 2023 foi de R$ 665 mil.

Como uma empresa recém-inaugurada conquistou grandes clientes

A divulgação inicial começou pela própria rede de contatos dos sócios, com empresas que já buscavam esse tipo de experiência junto às chefs e por meio de listas de transmissão no WhatsApp e no LinkedIn.

Em quatro meses, o mercado já começou a procurar a It.kitchen de forma orgânica. Apenas nesse momento, os empreendedores decidiram apostar na divulgação pelas mídias sociais. “Passamos a usar o conteúdo dos eventos para impulsionar nas redes as postagens com melhor retorno”, diz Thomas.

As avaliações no Google também ajudaram, já que contribuem para o ranqueamento da empresa quando alguém busca por negócios de team building ou experiências gastronômicas.

Hoje, 95% dos clientes chegam pelo boca a boca ou por buscas na internet. Cerca de 20% dos clientes voltam para novas experiências em até seis meses.

Por que a experiência gastronômica contribui para a construção de times

Na visão dos sócios, as experiências gastronômicas eliminam a hierarquia entre os colaboradores de uma empresa. “Quando o diretor e o estagiário estão na mesma bancada, com o mesmo avental e o mesmo desafio, as pessoas se mostram como realmente são”, afirma.

A atividade não exige aptidão física, apenas colaboração entre as equipes, o que proporciona o desenvolvimento de habilidades e competências. “Em uma hora de desafio, aparecem líderes naturais, quem organiza, quem comunica sob pressão e quem resolve problemas. São as mesmas habilidades do dia a dia corporativo, testadas de forma leve e lúdica”, diz Thomas.

O team building gastronômico é o carro-chefe da empresa. A experiência tem duração de até três horas e utiliza a culinária como ferramenta para trabalhar liderança, engajamento e integração entre equipes. Após uma recepção com aperitivos preparados pelas chefs, os participantes são divididos em grupos para cumprir uma dinâmica na cozinha. No encerramento, as chefs avaliam as entregas de cada time.

Há diferentes dinâmicas, como caixa secreta, menu completo ou refeição solidária, quando marmitas são distribuídas pelo centro de São Paulo. “Há também experiências de pizza, hambúrguer e churrasco, as duas últimas em parceria com a Wessel”, diz.

O espaço atual comporta 50 pessoas. A empresa também realiza eventos externos.

Além dos três sócios, a It.kitchen conta com seis funcionários fixos: uma chef que conduz as experiências, um assistente de cozinha, garçons e profissionais responsáveis pela pia. Nos eventos maiores, a equipe é ampliada com freelancers. A empresa já chegou a trabalhar com mais de 20 garçons em um único evento.

Quais são as próximas unidades

O espaço, no entanto, já começava a ficar pequeno, superando a capacidade em épocas de maior demanda. Com um investimento de R$ 1,5 milhão, a It.kitchen inaugura, em dezembro de 2026, a segunda unidade na região do Alto de Pinheiros, com o dobro da capacidade.

Uma terceira unidade está nos planos dos sócios. A casa está prevista para ser inaugurada no segundo semestre de 2027, em Belo Horizonte (MG), cidade natal de Izabela. A operação contará com um sócio local para conduzir o negócio.

Com as duas novas unidades, a empresa espera aumentar o faturamento em 75% em 2027.

No longo prazo, os sócios planejam a internacionalização. “Em 2028, vamos abrir em Eindhoven, na Holanda, um dos maiores polos de tecnologia da Europa”, afirma Thomas. O formato será o mesmo de Belo Horizonte, com um sócio brasileiro que mora na cidade. O investimento estimado é de € 300 mil.

As experiências serão adaptadas ao paladar holandês, mas mantendo o DNA brasileiro como diferencial. “As experiências serão conduzidas por chefs brasileiros. Uma das nossas sócias vai acompanhar a implantação, treinar a equipe e conduzir as primeiras turmas, para garantir o mesmo padrão de qualidade do Brasil”, diz.

Qual a importância da diversificação do negócio

A empresa, no entanto, enfrenta o desafio da sazonalidade. “O fim de ano tem uma procura enorme, enquanto meses de férias e com muitos feriados são mais fracos. Com a segunda casa, o desafio de ter agenda preenchida todos os meses fica ainda maior”, afirma.

Para diversificar a renda, a It.kitchen passou a apostar também em experiências gastronômicas para aniversários infantis, o que ajuda a preencher os meses de baixa e os finais de semana.

Hoje, o corporativo responde por 85% do faturamento, com tíquete médio entre R$ 20 mil e R$ 30 mil, enquanto os aniversários infantis completam os 15% da receita.

Além da diversificação de clientes, o negócio foca na ampliação do portfólio corporativo, que funciona como uma novidade para aumentar a taxa de retorno. As estratégias ajudaram o faturamento a sair de R$ 2,5 milhões, em 2025, para R$ 3,1 milhões, em 2026.

O maior desafio, no entanto, ainda é tornar a marca conhecida. “Queremos que a It.kitchen seja a principal referência em experiências gastronômicas corporativas, primeiro no Brasil e depois fora dele. Que, quando uma empresa pensar em integrar, engajar ou reconhecer seu time, a primeira ideia seja reunir todo mundo na nossa cozinha”, diz Thomas.