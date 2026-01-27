Sete medos que bloqueiam o sucesso de empreendedores — e como superá-los de vez

Empreender é, muitas vezes, um exercício de coragem contínua. Mas mesmo os fundadores mais determinados já tiveram medo, já que ele aparece nas decisões críticas, nas incertezas do caminho e até nas pequenas escolhas do dia a dia.

Segundo Kim Folsom, CEO da Founders First Capital Partners e mentora de centenas de empreendedores, identificar e enfrentar esses medos é parte essencial da jornada de qualquer fundador que quer sair do lugar comum e construir algo relevante.

Folsom mapeia os sete principais medos que limitam donos de negócio e mostra caminhos para superá-los, com base em sua própria trajetória e na vivência com empresas de todo o país. As informações foram retiradas de Inc.

DESCUBRA COMO EMPREENDER COM O 8º RASILEIRO MAIS RICO ABAIXO DOS 30 ANOS: o sucesso começa com o primeiro passo. Garanta sua vaga na masterclass e impulsione sua jornada empreendedora!

1. Medo de nunca construir algo maior

A insegurança sobre o próprio potencial é mais comum do que parece, especialmente entre empreendedores que não cresceram cercados por exemplos de sucesso. A sensação de que "isso aqui é o máximo que posso chegar" pode limitar decisões e impedir a expansão do negócio.

Folsom viveu isso no início da carreira. O ponto de virada veio ao se conectar com redes de estudantes, participar de eventos e conhecer histórias de fundadores com visões ousadas — como Bill Gates, que sonhava com um computador em cada casa.

Para ela, buscar inspiração ativa a ambição e amplia o horizonte de possibilidades.

2. Medo da mudança

Mesmo sabendo que algo precisa evoluir, muitos empreendedores escolhem a estabilidade do conhecido. É o famoso “melhor o diabo que conheço”.

Mas em um ambiente de negócios cada vez mais dinâmico, essa resistência pode ser fatal. A dica de Folsom não esperar estar 100% pronto para mudar. Movimente-se mesmo diante da incerteza.

3. Medo de fracassar publicamente

O medo de errar diante dos outros é um dos grandes paralisadores do empreendedor moderno. A exposição natural do empreendedorismo faz com que cada falha pareça definitiva, o que raramente é verdade.

Folsom aconselha redefinir o fracasso como parte do aprendizado. Cada tentativa falha é um dado novo sobre o mercado, sobre o negócio e sobre você mesmo.

4. Medo de ser julgado por outros empreendedores

Comparar-se com outros fundadores pode gerar um bloqueio ainda mais profundo: o medo de não estar no mesmo “nível” ou “ritmo” que seus pares. Em vez de motivar, essa comparação paralisa.

A saída, segundo a autora, está em focar na própria trajetória.

"Seu negócio não precisa crescer da mesma forma que o do outro — precisa crescer de forma saudável para você", ela diz.

5. Medo de não saber o suficiente

Muitos fundadores, principalmente em mercados técnicos ou inovadores, carregam a síndrome do impostor. A sensação de que não dominam o bastante para liderar pode impedir ações fundamentais.

A recomendação é construir uma base sólida de aprendizado contínuo e buscar mentores confiáveis.

Você não precisa saber tudo — só precisa saber onde buscar apoio quando necessário", conta.

6. Medo de delegar

Liderar exige confiança, e muitos empreendedores resistem a repassar tarefas com medo de que algo saia errado. O resultado é sobrecarga, estagnação e um time que não se desenvolve.

Para Folsom, a chave está em delegar com clareza e acompanhar com confiança. Delegar não é abrir mão do controle, mas sim criar espaço para o negócio crescer além de você.

DESCUBRA COMO EMPREENDER COM O 8º RASILEIRO MAIS RICO ABAIXO DOS 30 ANOS: o sucesso começa com o primeiro passo. Garanta sua vaga na masterclass e impulsione sua jornada empreendedora!

7. Medo de não ser digno do sucesso

Esse medo, mais profundo e difícil de nomear, está ligado à autoestima. Muitos fundadores se sabotam inconscientemente, acreditando que não merecem o sucesso que começam a construir.

Folsom lembra que crescer com consistência exige também um trabalho interno. Validar seu valor pessoal, reconhecer suas conquistas e cercar-se de pessoas que o incentivem são passos importantes para seguir adiante.

Aprenda com quem foi do 0 aos US$ 12 bilhões no Vale do Silício e transforme sua carreira empreendedora

O Na Prática convida você a dar o próximo passo em sua jornada empreendedora!

Na masterclass gratuita com Pedro Franceschi, co-fundador da Brex, você aprenderá os segredos do Vale do Silício e como aplicar princípios de liderança e equilíbrio para alcançar um sucesso extraordinário.

Ao se inscrever, você terá acesso a:

Como Pedro Franceschi levou a Brex a ser avaliada em US$ 12 bilhões

Os três princípios essenciais de liderança para empreendedores

Como empreender com propósito e equilíbrio, mesmo diante dos desafios

Aplique os segredos do Vale do Silício para o seu negócio, no Brasil ou no mundo

Não perca essa oportunidade única de aprender com um dos maiores visionários do mercado global. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. Inscreva-se agora e comece sua jornada para o sucesso!

CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE GRATUITAMENTE!