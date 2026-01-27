Sete medos que bloqueiam o sucesso de empreendedores — e como superá-los de vez

(ra2studio/Getty Images)
Empreender é, muitas vezes, um exercício de coragem contínua. Mas mesmo os fundadores mais determinados já tiveram medo, já que ele aparece nas decisões críticas, nas incertezas do caminho e até nas pequenas escolhas do dia a dia.
Segundo Kim Folsom, CEO da Founders First Capital Partners e mentora de centenas de empreendedores, identificar e enfrentar esses medos é parte essencial da jornada de qualquer fundador que quer sair do lugar comum e construir algo relevante.
Folsom mapeia os sete principais medos que limitam donos de negócio e mostra caminhos para superá-los, com base em sua própria trajetória e na vivência com empresas de todo o país. As informações foram retiradas de Inc.
A insegurança sobre o próprio potencial é mais comum do que parece, especialmente entre empreendedores que não cresceram cercados por exemplos de sucesso. A sensação de que "isso aqui é o máximo que posso chegar" pode limitar decisões e impedir a expansão do negócio.
Folsom viveu isso no início da carreira. O ponto de virada veio ao se conectar com redes de estudantes, participar de eventos e conhecer histórias de fundadores com visões ousadas — como Bill Gates, que sonhava com um computador em cada casa.
Para ela, buscar inspiração ativa a ambição e amplia o horizonte de possibilidades.
Mesmo sabendo que algo precisa evoluir, muitos empreendedores escolhem a estabilidade do conhecido. É o famoso “melhor o diabo que conheço”.
Mas em um ambiente de negócios cada vez mais dinâmico, essa resistência pode ser fatal. A dica de Folsom não esperar estar 100% pronto para mudar. Movimente-se mesmo diante da incerteza.
O medo de errar diante dos outros é um dos grandes paralisadores do empreendedor moderno. A exposição natural do empreendedorismo faz com que cada falha pareça definitiva, o que raramente é verdade.
Folsom aconselha redefinir o fracasso como parte do aprendizado. Cada tentativa falha é um dado novo sobre o mercado, sobre o negócio e sobre você mesmo.
Comparar-se com outros fundadores pode gerar um bloqueio ainda mais profundo: o medo de não estar no mesmo “nível” ou “ritmo” que seus pares. Em vez de motivar, essa comparação paralisa.
A saída, segundo a autora, está em focar na própria trajetória.
"Seu negócio não precisa crescer da mesma forma que o do outro — precisa crescer de forma saudável para você", ela diz.
Muitos fundadores, principalmente em mercados técnicos ou inovadores, carregam a síndrome do impostor. A sensação de que não dominam o bastante para liderar pode impedir ações fundamentais.
A recomendação é construir uma base sólida de aprendizado contínuo e buscar mentores confiáveis.
Você não precisa saber tudo — só precisa saber onde buscar apoio quando necessário", conta.
Liderar exige confiança, e muitos empreendedores resistem a repassar tarefas com medo de que algo saia errado. O resultado é sobrecarga, estagnação e um time que não se desenvolve.
Para Folsom, a chave está em delegar com clareza e acompanhar com confiança. Delegar não é abrir mão do controle, mas sim criar espaço para o negócio crescer além de você.
Esse medo, mais profundo e difícil de nomear, está ligado à autoestima. Muitos fundadores se sabotam inconscientemente, acreditando que não merecem o sucesso que começam a construir.
Folsom lembra que crescer com consistência exige também um trabalho interno. Validar seu valor pessoal, reconhecer suas conquistas e cercar-se de pessoas que o incentivem são passos importantes para seguir adiante.
