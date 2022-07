Mulheres da periferia de São Paulo recebem capacitação empreendedora; conheça o projeto

Para incentivar jovens mulheres em situação de vulnerabilidade social que moram em comunidades periféricas de São Paulo, a Prefeitura oferece o programa ‘Don@ do meu Trampo’, realizado pelo Instituto Besouro de Fomento Social e Pesquisa, com o objetivo de criação e desenvolvimento de seus próprios negócios.

Mulheres entre 15 e 29 anos recebem uma capacitação baseada no desenvolvimento e na criação de negócios inovadores. Além de oferecer a possibilidade de renda, o programa explora o lado criativo e protagonista dessas mulheres.

O 'Don@ do meu Trampo' tem como princípio o incentivo à criação de negócios com base na necessidade imediata da proximidade e nos conhecimentos empíricos dos alunos, ou seja, o que uma pessoa sabe fazer no dia a dia.

Desenvolvida em cinco encontros presenciais e três meses de acompanhamento remoto, a consultoria permite que as alunas possam criar, desenvolver e colocar em prática negócios de forma orientada, assegurando o fortalecimento e a melhoria da gestão para suas fontes de renda e autonomia.

A conquista dos negócios para essas jovens contribui não só para sua vida pessoal, como também para a economia das comunidades onde estão inseridas.

“Nós acreditamos no impacto social positivo gerado pelo empreendedorismo, particularmente em comunidades onde esse incentivo precisa chegar com mais frequência em razão da vulnerabilidade que essas mulheres se encontram”, explica Vinicius Lima, fundador da Besouro.

Em 2022, o programa já realizou a formação de quatro turmas de mulheres empreendedoras nas regiões de Cidade Tiradentes, Heliópolis, Vila Nova Cachoeirinha e Cidade Ademar. Ao todo, mais de 80 jovens foram capacitadas com e 35 negócios foram abertos até o momento.

