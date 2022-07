Doctoralia compra healthtech de gestão de saúde e quer impactar 50 milhões de usuários

A Doctoralia, maior plataforma de saúde e agendamento de consultas do mundo, anuncia nesta quinta-feira, 20, a aquisição da Feegow, software de gestão para consultórios e clínicas. A aquisição representa a união de dois líderes do mercado de saúde. A expectativa é dobrar a base de clientes em um ano e impactar 50 milhões de usuários. O valor da transação não foi divulgado.

A Doctoralia, empresa do grupo Docplanner, conta com mais de 18 milhões de usuários por mês e atende cerca de 700 mil profissionais de saúde e clínicas listadas no Brasil. Além disso, a plataforma processa mensalmente cerca de 1 milhão de agendamentos de consultas, presenciais ou por telemedicina.

Já a Feegow é um software de gerenciamento com diversas funcionalidades para otimizar o atendimento médico, a gestão financeira de clínicas e a administração de agendas. A healthtech atende mais de 40 mil profissionais de saúde e conta com 68 mil usuários no total.

A aquisição foi liderada por Cadu Lopes, CEO da Doctoralia no Brasil, Peru e Chile, e pela DNA Capital, fundo de investimento que aportou capital na Feegow.

“Escolhemos a Feegow por representar a oportunidade de ampliação e diversificação do nosso portfólio de produtos, com a melhor solução que existe no mercado. Considerando a união das tecnologias vamos complementar a plataforma que oferecemos para a gestão de clínicas e consultórios médicos", afirma o CEO.

Silvio Maia, CEO da Feegow, permanece na condução dos negócios, se unindo a Doctoralia para auxiliar na adaptação de serviços que passarão a ser oferecidos aos clientes, como prontuário eletrônico, controle financeiro e contábil e ferramentas que facilitam a interação com convênios médicos.

Com a aquisição, o número de colaboradores da Doctoralia no Brasil ultrapassa 650, incluindo os funcionários na sede em Curitiba, os do escritório da Feegow no Rio de Janeiro, além de outros que trabalham de maneira remota.

“Nossa missão será sustentar a liderança de mercado e humanizar a experiência em saúde, tornando-a mais acessível, empática e eficiente”, projeta Cadu Lopes, CEO da Doctoralia.

Para Mariusz Gralewski, CEO Global do grupo Docplanner, esta aquisição é uma oportunidade de impactar positivamente o ecossistema de saúde na América Latina. “Estamos super empolgados em trabalhar com a equipe Feegow nos próximos anos e trazer produtos ainda mais incríveis para pacientes e profissionais de saúde”.

