Prof G Pod e as perspectivas provocativas de Scott Galloway

Por Sergio Esteves, CMO da Loft

Scott Galloway é a voz e a mente por trás do Prof G Pod. Com um currículo impressionante, o professor norte-americano de Marketing da New York University Stern School of Business é conhecido por suas análises perspicazes sobre negócios e tecnologia. Scott ganhou destaque ao fundar a empresa de consultoria L2, que foi vendida para a Gartner por US$ 155 milhões em 2017. Hoje, ele se dedica a palestras, podcasts e consultorias, influenciando milhares de pessoas ao redor do mundo.

No Prof G Pod, o empreendedor combina percepções e análises de negócios com conselhos provocativos sobre vida e carreira. Às segundas-feiras, o "Prof G Markets" destrincha o que está movimentando os mercados de capitais, ensinando os princípios básicos de literacia financeira para que você possa construir segurança econômica. Às quartas, no "Office Hours", ele responde às perguntas dos ouvintes sobre negócios, carreira e vida. Às quintas, Scott conversa com figuras de sucesso do setor da economia da inovação. Ele encerra a semana aos sábados com o "No Mercy / No Malice", sua newsletter premiada e lida pelo ator George Hahn.

O Prof G Pod se destaca por seu conteúdo que desafia os ouvintes a pensarem de forma crítica e explorar novas ideias. Scott oferece uma perspectiva única sobre o mundo dos negócios, abordando temas relevantes e provocativos. Suas análises não apenas informam, mas também fomentam uma curiosidade profunda, incentivando a busca por um entendimento mais completo dos fenômenos econômicos e tecnológicos.

Um dos meus episódios favoritos foi a entrevista com Chip Conley, empresário do ramo de bem-estar e hospitalidade. Neste episódio, Conley discute a reformulação positiva do envelhecimento e a importância da curiosidade na vida. Além disso, há uma discussão intrigante sobre como o TikTok está se tornando uma importante fonte de notícias e uma das plataformas mais poderosas do mundo. Esse é um exemplo claro de como o Prof G Pod aborda temas variados de maneira envolvente e educativa.

O Prof G Pod é mais do que apenas um podcast sobre negócios; é uma plataforma que inspira, educa e desafia seus ouvintes a serem curiosos e críticos. Para quem busca entender melhor o complexo mundo dos negócios e da tecnologia, o trabalho de Scott Galloway é uma recomendação indispensável.

Serviço: o podcast Prof G Pod está disponível no Spotify, Apple e Amazon.