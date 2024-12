Walt Disney World Resort oferece um universo de inovações e momentos de conexão com a natureza

O Walt Disney World Resort tem atrações imperdíveis para toda a família, capazes de criar memórias inesquecíveis a cada visita aos quatro parques temáticos do complexo. No Disney’s Animal Kingdom Theme Park visitantes podem celebrar o ciclo da vida e no EPCOT as culturas ao redor do mundo, enquanto se divertem e tornam seus sonhos em realidade no Lugar Mais Mágico do Mundo.

Disney’s Animal Kingdom Theme Park

É aqui que o ciclo da vida é celebrado em meio a paisagens deslumbrantes e animais de diferentes espécies. A magia começa com a icônica Tree of Life , árvore símbolo do parque que traz mais de 300 animais esculpidos em seu tronco, um símbolo épico da diversidade, da beleza e da natureza interconectada às criaturas da Terra.

E neste clima de celebração da fauna e da flora, os visitantes também podem explorar Pandora – The World of Avatar, uma área que transporta os visitantes para as maravilhas da lua de Pandora e suas montanhas flutuantes. Aqui, você pode se sentir como um avatar voando nas costas de um Banshee em Avatar Flight of Passage, ou fazer um passeio de barco pelas profundezas de uma floresta tropical bioluminescente na atração Na'vi River Journey.

Flight of Passage – Pandora - The World of Avatar (Disney /Divulgação)

Na’vi River Journey – Pandora – The World of Avatar (Disney/Divulgação)

Saindo do clima tropical, o visitante pode explorar a gélida cordilheira do Himalaia a bordo de um trem veloz enquanto foge das garras do mítico Yeti na Expedition Everest – Legend of the Forbidden Mountain, uma montanha-russa cheia de emoção e adrenalina inspirada em um vilarejo tibetano no “topo do mundo”.

Durante o percurso, os visitantes podem esperar momentos de aventura em alta velocidade, trilhos “quebrados” e cavernas escuras enquanto fogem do imenso monstro das neves. E para os aventureiros de todas as idades, o Kilimanjaro Safaris traz uma expedição em carro aberto pela savana africana com direito a leões, elefantes, girafas e outros animais raros passeando livremente, enquanto um guia experiente compartilha detalhes fascinantes sobre a vida selvagem. São mais de 30 espécies vivendo na imensa e deslumbrante planície aberta da Harambe Wildlife Preserve, conectando os visitantes às maravilhas da natureza.

Killimanjaro Safaris (Disney/Divulgação)

EPCOT

A magia, diversão e experiências inesquecíveis continuam no EPCOT – outro dos quatro parques temáticos do Walt Disney World Resort, que celebra as histórias que conectam pessoas e culturas ao redor do mundo.

Ao entrar no parque, os visitantes são impactados pela Spaceship Earth, o símbolo do Parque, onde adultos e crianças podem “viajar no tempo” conhecendo grandes momentos da história da tecnologia mundial até a era moderna. E é neste clima de celebração que o parque convida seus visitantes para uma “volta ao mundo” no World Showcase, onde 11 pavilhões homenageiam diferentes países, apresentando tradições, arquiteturas típicas, delícias das culinárias locais e, claro, atrações imperdíveis.

Spaceship Earth (Disney/Divulgação)

O pavilhão da França, por exemplo, encanta com o Remy's Ratatouille Adventure – uma experiência imersiva em 4D cheia de aventuras e confusões pelo mundo da culinária, onde os visitantes podem se sentir do tamanho do ratinho Remy, correndo pela movimentada cozinha do restaurante Gusteau's, em Paris. O visual, os sons e aromas vão aguçar o sentido de toda a família.

Já em um reino mágico, distante e gelado, no pavilhão da Noruega, a atração Frozen Ever After leva os fãs de Anna, Elsa e Olaf a bordo de uma embarcação nórdica em um passeio musical por Arendelle, lar do encantador palácio de gelo de Elsa. No caminho, as canções favoritas de Frozen encantam os passageiros e derrete até mesmo os corações mais gelados! Um passeio imperdível para toda a família.

E a celebração da natureza acaba de ganhar uma novidade no World Nature. No espírito da corajosa e encantadora Moana, Journey of Water, Inspired by Moana traz uma trilha exuberante e divertida ao ar livre que envolve as famílias em uma grande aventura mágica e molhada, tal qual a vida de Moana no oceano Pacífico. A atração rende ótimas fotos em família, além de trazer importantes informações sobre o ciclo da água, enquanto os visitantes brincam e interagem com essa maravilha da natureza.

Journey of Water, Inspired by Moana (Disney/Divulgação)

O EPCOT também é sinônimo de aventuras eletrizantes para os fãs de adrenalina. Que tal participar de uma perseguição intergaláctica através do espaço e do tempo ao som de uma playlist de rock? Em Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, você encontra isso e muito mais. Afinal, além de girar 360 graus, a atração é a primeira da Disney com lançamento reverso, e uma das mais longas desse tipo em todo o mundo. O frio na barriga e a diversão estão garantidos!

Quando a noite cai, a magia continua e o céu se torna a moldura para um surpreendente e emocionante espetáculo noturno. É hora de olhar para cima e se surpreender com Luminous The Symphony of Us, um deslumbrante show com fogos de artifício, fontes, músicas e luzes. Uma experiência inesquecível que nos lembra que somos mais parecidos do que diferentes.

Hospede-se em um Hotel Resort Disney

Depois de tantas emoções, nada melhor do que relaxar nas incríveis acomodações dos hotéis Resort do Walt Disney World Resort., que oferecem alto padrão de atendimento e magia, inclusive com acesso a todos os Parques Temáticos Disney.

Aproveite para recarregar as energias e acordar revigorado para curtir ainda mais magia e diversão em outros dois parques: o Disney's Hollywood Studios e o Magic Kingdom Park, onde a magia do cinema e os contos de fada ganham vida.

Visite DisneyWorldBrasil.com para saber mais e começar a planejar as suas próximas férias mágicas.

