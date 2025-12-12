Sem investidores e com uma van usada, ele criou um negócio de US$ 1 bilhão

No início dos anos 2000, Mark Lanwehr estava desempregado, endividado e sem perspectiva de carreira.

Para pagar o aluguel e sair do vermelho, começou a vender chaves de carro pela internet, ainda sem imaginar que, dali, surgiria a Car Keys Express, empresa que em 2025 ultrapassaria US$ 1 bilhão em vendas acumuladas, atendendo milhares de empresas e consumidores em mais de 3 mil cidades da América do Norte.

o “deixar o ego de lado” e mergulhar no mercado automotivo, ele encontrou uma oportunidade que mudaria sua trajetória e o posicionaria como referência em disrupção no setor de reposição de chaves automotivas, um mercado avaliado em US$ 6 bilhões. As informações foram retiradas da Inc.

Crescimento sem investidores: disciplina, risco e reinvestimento

Nos primeiros anos da empresa, Lanwehr adotou uma estratégia pouco comum no ecossistema de startups: recusou investimentos externos e financiou o crescimento com recursos próprios.

“Isso me forçou a ser disciplinado e criativo”, contou. Essa escolha permitiu à Car Keys Express operar com autonomia, tomar riscos maiores e reinvestir todos os lucros em inovação.

Essa cultura de autossuficiência moldou a base financeira da empresa e influenciou diretamente sua escalabilidade.

Ao longo dos anos, Lanwehr contratou técnicos, expandiu serviços móveis e verticalizou a cadeia de suprimentos, um movimento estratégico que lhe deu vantagens de custo e controle total da operação.

Em 2010, investiu pesado no desenvolvimento de versões próprias de chaves aftermarket e tecnologia proprietária, ganhando força para competir com grandes fornecedores.

Inovação como diferencial competitivo e financeiro

A decisão mais transformadora da Car Keys Express foi a aposta em pesquisa e desenvolvimento (P&D).

A empresa criou tecnologias exclusivas, como chaves universais e máquinas de autoatendimento para duplicação, além de programadores domésticos que permitem ao cliente fazer a substituição da chave sem sair de casa.

Essas soluções tecnológicas reduziram custos operacionais e ampliaram margens, além de posicionarem a marca como pioneira em um setor resistente à mudança.

Hoje, a empresa mantém parcerias com gigantes do varejo, como AutoZone, Advance Auto Parts, Costco, Sam’s Club, Lowe’s, Home Depot, Target, entre outros.

Riscos calculados e decisões executivas como alavancas financeiras

Para Lanwehr, arriscar faz parte do processo. “Ser criativo te coloca no jogo, mas são os grandes riscos, assumidos repetidamente, que alimentam o crescimento”, afirma. Segundo ele, um dos maiores erros foi não buscar mentoria mais cedo.

Hoje, recomenda a outros empreendedores que troquem de mentores conforme o estágio de maturidade da empresa, para garantir que os conselhos continuem relevantes.

Seu pensamento revela um ponto central da educação executiva moderna: não basta ter uma boa ideia, é preciso dominar a gestão de riscos, finanças, operações e inovação. E isso requer preparo constante.

