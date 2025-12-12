Esse empresário começou com KitKats e hoje comanda uma máquina de faturamento bilionário

Redação Exame
Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 14h17.
Em 2011, quando Justin McLeod teve a ideia de criar o Hinge — o aplicativo de namoro "projetado para ser deletado", ele não tinha investidores, nem estrutura, nem dinheiro.
O que tinha era uma convicção, alguns KitKats no bolso e uma rede de contatos que ele explorava sem descanso, pedindo contribuições de US$ 5 mil e US$ 10 mil para transformar sua ideia em realidade.
Hoje, o Hinge conta com mais de 30 milhões de usuários e registra um encontro marcado a cada dois segundos. Só em 2023, a empresa gerou US$ 396 milhões em receita, número que deve ultrapassar US$ 550 milhões em 2025.
McLeod, que já foi recusado por colegas e teve que “implorar e pegar emprestado”, agora mira um novo projeto: o aplicativo de namoro com IA, Overtone. As informações foram retiradas da Fortune.
Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui
McLeod poderia ter seguido por um caminho financeiramente confortável. No segundo ano de Harvard, ele foi aceito no cobiçado programa da McKinsey, com salário estimado entre US$ 173 mil e US$ 233 mil por ano. Só o bônus de contratação era de US$ 12 mil. Mas ele recusou.
Em vez disso, usou o valor como capital inicial para desenvolver o Hinge, mesmo sem saber se teria retorno. O investimento deu certo, mas não sem riscos: tudo foi construído com capital fracionado, levantado em conversas informais e pequenos cheques de amigos e conhecidos.
“Conversava com o máximo de pessoas possível e aceitava dinheiro de qualquer um que me desse”, disse McLeod. “Às vezes é isso que é preciso.”
Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.
O que diferencia McLeod não é apenas o sucesso do Hinge, mas sua mentalidade financeira e estratégica. Segundo ele, um empreendedor de sucesso precisa ser “esperançosamente idealista e implacavelmente prático ao mesmo tempo”. Sonhar alto sem entender os limites operacionais é tão perigoso quanto ser extremamente pragmático e nunca tentar nada transformador.
Essa combinação foi crucial para transformar o Hinge em uma marca de alto valor.
Em 2015, a empresa já havia levantado US$ 26,35 milhões em investimentos e alcançado uma avaliação de US$ 75,5 milhões, antes de ser adquirida pelo Match Group, gigante global do setor de relacionamentos.
Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.
O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.
Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.
EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS.