Esse empresário começou com KitKats e hoje comanda uma máquina de faturamento bilionário

Em 2011, quando Justin McLeod teve a ideia de criar o Hinge — o aplicativo de namoro "projetado para ser deletado", ele não tinha investidores, nem estrutura, nem dinheiro.

O que tinha era uma convicção, alguns KitKats no bolso e uma rede de contatos que ele explorava sem descanso, pedindo contribuições de US$ 5 mil e US$ 10 mil para transformar sua ideia em realidade.

Hoje, o Hinge conta com mais de 30 milhões de usuários e registra um encontro marcado a cada dois segundos. Só em 2023, a empresa gerou US$ 396 milhões em receita, número que deve ultrapassar US$ 550 milhões em 2025.

McLeod, que já foi recusado por colegas e teve que “implorar e pegar emprestado”, agora mira um novo projeto: o aplicativo de namoro com IA, Overtone. As informações foram retiradas da Fortune.

Empreender é também uma decisão financeira — e nem sempre segura

McLeod poderia ter seguido por um caminho financeiramente confortável. No segundo ano de Harvard, ele foi aceito no cobiçado programa da McKinsey, com salário estimado entre US$ 173 mil e US$ 233 mil por ano. Só o bônus de contratação era de US$ 12 mil. Mas ele recusou.

Em vez disso, usou o valor como capital inicial para desenvolver o Hinge, mesmo sem saber se teria retorno. O investimento deu certo, mas não sem riscos: tudo foi construído com capital fracionado, levantado em conversas informais e pequenos cheques de amigos e conhecidos.

“Conversava com o máximo de pessoas possível e aceitava dinheiro de qualquer um que me desse”, disse McLeod. “Às vezes é isso que é preciso.”

Estratégia de crescimento: idealismo com praticidade financeira

O que diferencia McLeod não é apenas o sucesso do Hinge, mas sua mentalidade financeira e estratégica. Segundo ele, um empreendedor de sucesso precisa ser “esperançosamente idealista e implacavelmente prático ao mesmo tempo”. Sonhar alto sem entender os limites operacionais é tão perigoso quanto ser extremamente pragmático e nunca tentar nada transformador.

Essa combinação foi crucial para transformar o Hinge em uma marca de alto valor.

Em 2015, a empresa já havia levantado US$ 26,35 milhões em investimentos e alcançado uma avaliação de US$ 75,5 milhões, antes de ser adquirida pelo Match Group, gigante global do setor de relacionamentos.

