Brasil tem nova mulher na lista de bilionários com fortuna de R$ 6,1 bilhões; saiba quem

Cinco brasileiros estrearam no ranking anual de bilionários da Forbes Brasil 2024, divulgado nesta terça-feira, 27. São nomes que pertencem a setores como agronegócio, tecnologia, bancos e transporte.

Desses cinco novos bilionários, quatro são homens e uma, mulher. Trata-se de Maria Cristina Frias, jornalista que herdou um terço da gigante de mídia brasileira Folha da Manhã, dona da Folha de São Paulo, em 2007.

O falecido pai dos irmãos comprou a Folha na década de 1960, mas a família se tornou bilionária a partir do investimento em tecnologia, com a aquisição da BRPay, primeira plataforma de pagamentos online do Brasil, hoje denominada PagSeguro.

No último ano, a empresa teve uma valorização de 47,6%, o que ajudou a colocar Maria Cristina na lista de bilionários pela primeira vez. Em junho, a fintech estava avaliada em 21 bilhões de reais.

Quem é Maria Cristina Frias

De acordo com o portal Jornalistas e Cia, Maria Cristina Frias é jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC SP), com pós graduaçãoem finanças pelo Insper. Também estudou Filosofia na Universidade de São Paulo (USP) e Psicologia na PUC SP.

Como jornalista, trabalhou no SBT e na TV Globo. Na Band, foi comentarista de economia. Cobriu economia, também, no jornal Folha de São Paulo. Por praticamente uma década assinou uma coluna chamada Mercado Aberto. Publica diariamente, desde setembro de 2009, a coluna Mercado Aberto, no caderno Mercado do jornal, centrada em Macroeconomia, Negócios e Vida Empresarial, além de informações e dicas de Consumo.

Em 2018, foi indicada ao cargo de diretora de Redação e diretora editorial da Folha de São Paulo, sucedendo o irmão Otavio Frias Filho, falecido em 21 de agosto. Ficou na posição até 2019, quando foi substituída por Sérgio Dávila.

Quem são os cinco novos bilionários do Brasil

Além de Maria Cristina, outros quatro brasileiros entraram na lista de bilionários da Forbes Brasil em 2024. São eles:

Ricardo Castellar de Faria, fundador e presidente do conselho da Granja Faria. Patrimônio de 17,45 bilhões de reais

João Annes Guimarães e família, do Banco BMG. Patrimônio de 1,29 bilhão de reais

Consuelo Andrade de Araújo e família, do Banco Mercantil do Brasil. Patrimônio de 1,15 bilhão de reais

José Mario Caprioli dos Santos e família, da Azul/Águia Branca. Patrimônio de 1,12 bilhão