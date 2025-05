Sebrae amplia acesso ao crédito para mulheres empreendedoras em Minas Gerais

Empresas comandadas por mulheres em Minas Gerais agora podem obter até 100% de garantia em financiamentos por meio do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe), iniciativa do Sebrae. O anúncio foi feito durante a Caravana Sebrae DELAS, no evento “Momento Gerencial — Mulheres e Oportunidades Financeiras”, realizado em 22 de maio, em Belo Horizonte.

A ação, que já passou por Campo Grande (MS) e São Luís (MA), pretende percorrer todas as capitais e regiões estratégicas do país. A principal novidade em Minas Gerais é a cobertura total do Fampe para as garantias exigidas pelas instituições financeiras — exclusivamente para empresas com liderança feminina.

Criado pelo Sebrae, o Fampe viabiliza acesso a crédito para negócios que não possuem garantias suficientes, como imóveis ou veículos. A cobertura padrão é de 80%, mas desde 31 de março, mulheres que sejam sócias majoritárias ou administradoras têm direito à garantia integral. O benefício vale até 31 de março de 2027 e é operado por Sicoob, Sicredi, Banco do Nordeste, BDMG, Cresol e Banco Original.

Giovana Antonelli: atriz motivou empresárias a não desistirem diante dos vários “nãos” que podem receber ao buscar crédito. (Gustavo Baxter/Nitro)

Potencial de expansão

Marina Ulhôa, proprietária do salão de beleza Fusilli, em Belo Horizonte, é um dos exemplos de empreendedoras beneficiadas pelo Fampe. Ela começou o negócio com recursos próprios e, ao buscar expansão, esbarrou na baixa receptividade de instituições financeiras.

“Eu nunca fui empreendedora e, quando comecei, senti a necessidade de estudar muito e me preparar. Uma coisa que aprendi foi a não ter medo do empréstimo. Passei a enxergar o dinheiro não como uma dívida, mas como um potencial de expansão”, diz.

Assim como outras empresárias mineiras, Marina recorreu ao Fampe e já planeja um novo financiamento com o fundo. O caso dela ilustra como a cobertura de 100% da garantia pode mudar o cenário do crédito para mulheres no estado.



"Passei a enxergar o dinheiro não como uma dívida, mas como um potencial de expansão"Marina Ulhôa, proprietária do salão de beleza Fusilli

“Sabemos que o acesso a crédito ainda é um dos maiores desafios enfrentados pelas mulheres no mercado. Com 100% de aval do Fampe, as empreendedoras podem obter crédito com menos exigência de garantias reais, o que reduz os entraves e impulsiona o empreendedorismo feminino no estado”, destaca a analista do Sebrae Minas, Ayslane Costa.

Desigualdade de gênero

Segundo Georgia Nunes, gerente de Empreendedorismo Feminino do Sebrae, há desigualdade significativa entre homens e mulheres na obtenção de crédito. Dados do Banco Central mostram que empresárias pagam, em média, 4% mais de juros ao ano em comparação aos empresários.

“As mulheres muitas vezes empreendem por necessidade, como após o nascimento de um filho, e têm menos tempo para se dedicar ao planejamento. Quando buscam crédito, enfrentam questionamentos que não são feitos a homens. Por isso, acabam recorrendo a alternativas mais caras, como o cartão de crédito”, afirma Georgia.

Além de facilitar o acesso ao crédito, o Sebrae oferece capacitações em planejamento e gestão financeira e está desenvolvendo, em parceria com instituições financeiras, um protocolo de atendimento mais acolhedor para mulheres empreendedoras.

Durante o evento, representantes de bancos e cooperativas estiveram presentes para atendimento personalizado, como Regiane Gonçalves (Banco do Brasil), Letícia Guerra (BDMG), Eduardo Ragnar (Caixa) e Luciana Avelar (Banco do Nordeste).

Cooperativismo como chave para democratizar o crédito

O diretor superintendente do Sebrae Minas, Afonso Rocha, destacou que 40% dos empreendedores mineiros são mulheres e que Minas lidera no volume de crédito usado por empresas. “Isso se deve à capilaridade das cooperativas de crédito, que alcançam até municípios mais isolados”, afirma.

Esse é o caso de Marisa e Jéssica Souza, donas da padaria Delícias do Trigo, em São Bento Abade. Com apoio da Sicoob e do Sebrae, conseguiram R$ 20 mil para expandir o negócio. “Para escolher esse financiamento, nós consideramos as taxas de juro menores, a facilidade de garantia do Fampe e o apoio do Sebrae”, afirma Jéssica.

"Recebemos várias negativas mesmo tendo milhões de reais em caixa para oferecer como garantia"Bárbara Andrade, CFO da Boca Rosa

Uma inspiração para as empreendedoras

O evento também contou com palestra da atriz e empresária Giovana Antonelli, que motivou as empresárias presentes a não desistirem diante dos vários “nãos” que podem receber ao buscar crédito.

“Quando era uma atriz jovem, me apaixonei pelo papel da personagem Capitu, mas não me deixaram nem fazer o teste. Insisti tanto que acabei conseguindo a oportunidade de mostrar meu trabalho, mas, ainda assim, não passei no teste. Só consegui fazer a novela porque outras atrizes desistiram e, no meio do caminho, os diretores decidiram mudar o perfil da atriz que estavam buscando. E foi essa insistência que alavancou minha carreira.”

Em outra palestra, a CFO da empresa de maquiagem Boca Rosa, Bárbara Andrade, reforçou a importância de empresas de todos os portes entenderem que a abertura de oportunidades de crédito precisa ser construída.

“Sempre digo que o dinheiro próprio é o mais caro. Por isso, fui em busca de financiamento nos bancos assim que entrei na companhia. Como a empresa não tinha um histórico de relacionamento anterior com as instituições financeiras, recebemos várias negativas mesmo tendo milhões de reais em caixa para oferecer como garantia.”