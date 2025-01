Sebrae: 4,15 milhões de pequenos negócios foram abertos em 2024

O ano de 2024 registrou um crescimento de mais de 10% na abertura de pequenos negócios. É o que aponta um levantamento do Sebrae com base no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil (RFB).

Somando os microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), o Brasil teve 4.158.122 pequenos negócios abertos durante todo o ano. Este é o melhor resultado da história do empreendedorismo no país, superando 2021, quando foram abertos 3,94 milhões de CNPJ. Em 2023, foram 3,78 milhões de MPE formalizadas.

No total, mais de 3,09 milhões de microempreendedores individuais abriram as portas em 2024. Entre as microempresas foram 874,1 mil registros. Já as empresas de pequeno porte, que podem faturar até R$ 4,8 milhões por ano, foram 190,5 mil.

“Este é o resultado prático e visível colhido a partir do bom momento da nossa economia, que está no rumo certo. Além disso, as medidas adotadas pelo presidente Lula de incentivo e fomento ao empreendedorismo, também contribuem para que empreendedores se sintam confiantes para continuar gerando emprego, renda, mais dinheiro em movimentação e mais inclusão social”, afirma o presidente do Sebrae, Décio Lima.

O Sebrae, ao longo de 2024, chegou a mais de 56 milhões de atendimentos por todo país. “Nossa instituição é a porta dos sonhos, mas sonhos que se realizam e se concretizam. O papel do Sebrae é apoiar os empreendedores”, destaca.