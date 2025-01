O capital de giro é o dinheiro necessário para manter as operações diárias de uma empresa em funcionamento. Ele cobre despesas como pagamento de funcionários, compra de matérias-primas e outras contas enquanto a empresa espera receber pelos produtos ou serviços vendidos. Em termos simples, é o "fôlego financeiro" que garante que o negócio continue funcionando sem interrupções.

Ele é calculado pela diferença entre os ativos circulantes (como o dinheiro em caixa, estoques e contas a receber) e os passivos circulantes (como contas a pagar e despesas de curto prazo). Se a empresa tem mais a receber do que a pagar no curto prazo, por exemplo, o capital de giro é positivo, o que é um bom sinal de saúde financeira.

Como gerenciar o capital de giro de forma eficiente?

1. Controle do estoque

Manter um estoque ajustado à demanda é essencial. Uma estratégia usada para isso é o just in time (JIT), que significa "na hora certa". Com essa técnica, os materiais e produtos só são comprados ou produzidos quando são realmente necessários, evitando o excesso de estoque, custos altos de armazenagem e desperdício.

2. Recebimentos mais rápidos

Receber o dinheiro das vendas o quanto antes melhora o fluxo de caixa. Para isso, é possível negociar prazos menores com os clientes, oferecer descontos para quem paga adiantado ou, em último caso, vender as contas a receber para uma empresa especializada em factoring. Nesse caso, a empresa vende seus boletos e contas a receber para um terceiro, que, em troca, dá esse dinheiro na hora para a organização. Embora o valor recebido seja menor do que o esperado, o dinheiro entra imediatamente, ajudando a empresa em momentos de aperto.

3. Prazos maiores para pagamentos

Ao negociar prazos mais longos com fornecedores, a empresa ganha mais tempo para pagar as contas, melhorando a saúde do caixa. Consolidar fornecedores, ou seja, comprar de menos empresas, pode trazer vantagens como descontos e condições melhores de pagamento.

Evitando riscos: o efeito tesoura

Um risco comum é o efeito tesoura, que acontece quando a necessidade de capital de giro aumenta ao mesmo tempo que o dinheiro disponível no caixa diminui. Isso pode ocorrer em situações de crescimento acelerado sem planejamento, onde a empresa precisa investir mais, mas ainda não recebe os retornos esperados.

Para evitar esse problema, é importante alinhar bem os prazos de recebimento e pagamento, controlar o estoque e monitorar os indicadores financeiros regularmente.

Gerir o capital de giro de forma eficiente é essencial para que uma empresa mantenha suas operações estáveis e cresça com segurança. Adotar estratégias como ajustar estoques, negociar prazos com clientes e fornecedores e acompanhar indicadores financeiros permite maior controle e saúde financeira. Assim, a empresa garante que terá recursos suficientes para enfrentar desafios e aproveitar oportunidades, sem comprometer sua operação diária.

