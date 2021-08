Ricardo Scheffer assume posto de CEO da Sonda no Brasil

A Sonda, empresa de serviços digitais, anunciou nesta segunda-feira que o executivo Ricardo Scheffer será o novo CEO da companhia no Brasil. Segundo a empresa, ele assume a posição no lugar de Afonso Nina após "notável desenvolvimento profissional".

Scheffer passou por diversas áreas dentro da companhia e está há 20 anos na Sonda. Agora, seu foco será intensificar o plano estratégico de negócios, dando ênfase à inovação nas ofertas para os clientes, além de acelerar o potencial de digitalização do mercado brasileiro. Seu último cargo era de vice-presidente de serviços de TI.

O Brasil é o maior mercado para a Sonda na América Latina, com oportunidades de negócios que vêm crescendo mais, de acordo com a empresa. No primeiro semestre do ano, o país representou 44% do total das novas oportunidades de negócios.

Em 2020, o faturamento da Sonda foi de 1,09 bilhão de dólares. No Brasil, a empresa tem 6.000 funcionários, enquanto na América Latina eles chegam ao total de 13.000.