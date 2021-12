Riachuelo e Clorent lançam plataforma de aluguel de roupas

A varejista Riachuelo se une à empresa brasileira de aluguel de roupas Clorent e lança uma plataforma para locação de peças selecionadas. Disponível no site da marca, o serviço Alugue Riachuelo busca acompanhar um novo comportamento do consumidor e chega em três versões: one shot, o aluguel único de uma - ou mais - peças, assinaturas mensais e as malinhas de viagem.

"Acreditamos em uma cadeia de consumo circular, que faça a moda rodar e aumentar a vida útil do produto. O aluguel de roupas, na prática, é uma das soluções para um consumo e uma moda mais consciente", diz Marcella Kanner, head de comunicação e marca da Riachuelo.

A sustentabilidade no mercado da moda tem estado cada vez mais em alta no Brasil. No mundo, modelos circulares de negócio devem ocupar espaços significativos. "Modelos de negócios circulares, como revenda, aluguel, reparação e refabricação têm o potencial de crescer de 3,5% para 23% do mercado global de moda até 2030. Falamos aqui de uma oportunidade de até 700 bilhões de dólares”, diz Luisa Santiago, líder da Fundação Ellen MacArthur na América Latina.

A Clorent

A Clorent é uma plataforma de aluguel de roupas, criada por Ana Teresa Saad e Eduada Ferraz em São Paulo há cerca quatro anos, que incentiva um consumo consciente de moda, contemplando diversas marcas, incluindo premium brands. A Riachuelo é a primeira grande varejista de moda que se une ao projeto em seu formato de whitelabel.

"Ver uma marca como a Riachuelo entrando no mercado de aluguel de peças casuais mostra o quanto esta tedência vem com força para tornar-se uma nova forma de consumo, transformando o varejo de moda", dizem as fundadoras da Clorent, Ana Teresa e Eduarda.

O serviço

Quem optar por assinar o serviço pode alugar, durante trinta dias, três peças da varejista a cada mês e tem frete grátis em todo o trajeto do produto na grande SP, em outras regiões o a taxa de devolução é somada no valor do plano.

Já a locação avulsa, que dura de quatro a trinta dias, tem uma taxa mínima de R$ 35 de frete, que pode variar dependendo da cidade, e não tem limite de peças.

A mala de viagem, por sua vez, é o serviço ideal para quem quer curtir com looks lindos, mas não gosta de arrumar e desarrumar a mala. Neste caso há também uma taxa de entrega e retirada dos itens, que podem ficar com os clientes por até 15 dias. Em caso de atrasos em qualquer um dos serviços, será cobrada uma taxa equivalente a uma diária a cada 24h.

A Riachuelo e a Clorent ficam responsáveis pelo cuidado com as peças, desde a análise de possíveis avarias e defeitos à lavagem de cada item.

Em caso de defeitos ou troca de tamanho, as empresas também cuidam para que o processo seja prático e o cliente receba seu crédito - no caso de one shot - ou a peça seja retirada do programa de assinatura e possa contratar o serviço novamente. É possível também renovar o aluguel da uma peça, caso ela esteja disponível - ou seja, ainda não esteja reservada para o período, basta selecionar as novas datas e realizar o pagamento referente à nova reserva.

A plataforma de aluguel de roupas em parceria com a Clorent já está disponível para todo o Brasil no marketplace da Riachuelo.