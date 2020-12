A partir desta segunda-feira, 21, com o iFood liberou na plataforma o serviço Meus Foods, que mostra em detalhes o número de pedidos feitos em restaurantes como mercados, as lojas e categorias mais pedidas por cada consumidor e até o tempo economizado na cozinha com a praticidade do iFood. Para conferir a retrospectiva, é só entrar no app ou no site com o login.

Além dos dados personalizados de entregas, será possível ver o valor arrecadado em doações para Instituições parceiras, assim como o número de famílias que foram ajudadas com as contribuições. Em um exemplo recente, os usuários da plataforma puderam colaborar com doações de kit de higiene, cesta básica e brinquedos.

A iniciativa finalizada no último dia 20 tinha como objetivo ajudar a CUFA a repor as doações que foram perdidas em um incêndio e a atender as quase 5 mil favelas assistidas pela organização em todo o país neste fim de ano.

Neste ano, entregadores e restaurantes parceiros também terão suas retrospectivas personalizadas. Os restaurantes poderão ver número de pedidos recebidos, clientes e novas pessoas atendidas, itens mais vendidos, entre outros, e os entregadores verão a quantidade de pedidos coletados, clientes atendidos e quantos “joinhas” receberam durante o ano.