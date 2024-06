Como a Renova Invest se mantém entre as melhores assessorias há 5 anos

Todos os anos, o BTG Pactual reúne centenas de seus escritórios de investimentos para reconhecer os nomes que mais se destacaram em sua rede. E, ano após ano, um deles tem sido presença constante nas cerimônias de premiação: Renova Invest.

Em 2024 não foi diferente. O escritório subiu ao palco pelo quinto ano consecutivo para receber o prêmio BTG Best Performer, consolidando-se cada vez mais como nome relevante da indústria de investimentos.

O BTG Pactual é o maior banco de investimentos da América Latina e um dos maiores bancos do país por valor de mercado. Por isso, estar entre os melhores da rede do BTG significa fazer parte de um seleto clube de elite nos investimentos. Mas qual é o segredo para conseguir se manter no topo por tanto tempo?

Para Bruno Ismar, CEO da Renova Invest, entender as novas demandas dos clientes é essencial para conseguir manter o escritório em constante evolução.

“O mercado das assessorias mudou muito nos últimos anos. Agora, é preciso ir muito além de apenas boas carteiras de investimentos – os clientes querem uma pessoa de confiança para tratar de todos os assuntos que envolvam sua vida financeira.”

Experiências personalizadas



A mudança de comportamento passa pela necessidade de se expandir a oferta de produtos e serviços para além dos investimentos tradicionais.

“Quem não estiver se atualizando a todo momento vai ficar para trás”, afirma Ismar. Operações de crédito, seguros, câmbio, soluções para empresas são apenas alguns dos caminhos que passam a fazer, cada vez mais, parte do glossário dos assessores de investimentos premiados.

Até mesmo o modo de cobrança tem sido alvo de revisões constantes. O tradicional modelo de comissionamento – ainda majoritário no mercado brasileiro – já começa a dividir o espaço com o fee fixo. Este último é mais comum em mercados maduros, como nos Estados Unidos e na Europa, no qual é cobrada uma taxa fixa sobre o patrimônio, mas com a devolução das comissões em forma de cashback. Na Renova, o cliente já pode escolher livremente entre os dois modelos.

Personalizar a experiência para cada tipo de cliente e para cada objetivo de vida é a palavra de ordem no cenário atual. E essa estratégia costuma atrair um perfil mais qualificado. Na Renova, os atendimentos são direcionados para o público alta renda, iniciando com carteiras a partir de R$ 300 mil disponíveis para investir, mas a principal fatia dos atendimentos está em clientes com mais de R$ 1 milhão.

Ismar diz que muitos dos clientes da Renova, por exemplo, são empresários com pequenas e médias empresas. “Esse é um público com demandas muito específicas. Além de precisarem de uma carteira de investimentos equilibrada para seus níveis de risco, eles pedem soluções para folha de pagamentos, linhas mais eficientes de crédito para alavancar seus negócios e até mesmo criações de offshore e operações de câmbio para importação e exportação, e hoje estamos preparados para atender plenamente esse perfil”, explica.

Toda essa nova oferta se traduz na busca por novas parcerias no mercado. Atualmente, há pelo menos uma dezena de parceiros plugados à Renova que podem ser acionados para atender a demandas específicas, de operações de planejamento patrimonial a investimentos alternativos.

Entre os criptoativos, por exemplo, o escritório é um dos maiores parceiros do Mercado Bitcoin. Inclusive, também recebeu premiação de destaque neste ano. A proximidade com este parceiro permite acessar produtos na Renda Fixa Digital, que tem sido bem recebida pelos clientes ao oferecer taxas mais elevadas que a renda fixa tradicional e com isenção do Imposto de Renda – sem renunciar a estruturas robustas de garantias.

“Somos filiados à rede do BTG Pactual, é verdade, mas nós sempre vamos olhar para parceiros de qualidade no mercado e identificar o melhor mix de produtos e serviços que podemos trazer para nossos clientes”, complementa Ismar.

‘Hat-Trick’ para uma vida

O ano de 2024 também tem sido de comemoração na frente de planejamento patrimonial da Renova Invest. O escritório colecionou três premiações importantes do segmento, sendo duas das maiores seguradoras independentes em atuação no mercado brasileiro – MetLife e Prudential – e uma do próprio BTG Pactual.

Luís Granito e Victor Mello, da Renova Invest, recebem uma das três premiações em planejamento patrimonial no ano. Na foto, prêmio da MetLife. (Renova invest/Divulgação)

reconhecimento vem em um momento no qual o tema é fonte de preocupação para muitos clientes. Com a reforma tributária aprovada em 2023, haverá mudanças relevantes sobre o cálculo do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD): estados com alíquotas fixas precisarão aprovar ainda neste ano novas regras de cobrança progressiva, podendo chegar a um teto de 8%.

Nesse cenário, estados como São Paulo, onde atualmente a alíquota é fixa em 4%, podem ver um aumento expressivo na cobrança sobre doações e heranças. Em paralelo, também tramitam Projetos de Lei no Congresso que podem aumentar esse teto de 8%. Há textos, por exemplo, que propõem dobrar o valor máximo, para 16%.

Essa incerteza tem levado a uma corrida por doações em vida neste ano, mas o especialista da Renova alerta para a importância de se analisar caso a caso. “Muitos clientes já chegam até nós com a ideia de antecipar doações em vida para evitar as novas alíquotas, mas na maioria dos casos nós temos outras soluções que costumam ser mais eficientes”, alerta Luís Granito, Head de Planejamento Patrimonial da Renova Invest.

“Empresa de investimento”



Os escritórios de investimentos de sucesso já não comportam mais estruturas enxutas. Se antes os escritórios se organizavam em torno de um time apenas de assessores, nesse novo cenário tecnologia, processos, compliance, e diversas outras áreas de apoio cada vez mais especializadas ganham relevância. Assim, as estruturas passam a se assemelhar a verdadeiras empresas de investimentos.

A relevância desse tema se tornou tão importante dentro da Renova que o escritório é o único da rede a conquistar as certificações ISO 9001 e ISO 27001. Essas certificações são concedidas por um auditor independente e atesta a qualidade de gestão e de segurança da informação.

“Nós temos acesso a cada vez mais dados sobre a vida financeira de nossos clientes. Em uma época em que os vazamentos de dados pessoais se tornam cada vez mais comuns, entendemos que a segurança é uma prioridade”, afirma Ismar.

Se você quiser entender na prática como funciona o modelo premiado de atendimento, agende uma reunião na Renova Invest aqui.