25 franquias baratas a partir de R$ 4.990 para fazer renda extra

(Nuthawut Somsuk/Getty Images)
Repórter de Negócios
Publicado em 24 de agosto de 2025 às 13h13.
Quer empreender ainda em 2025? As franquias podem ser uma boa opção para quem deseja abrir o próprio negócio com um modelo enxuto e rápida implantação.
Com estruturas compactas e custos fixos reduzidos, elas oferecem uma alternativa atrativa para empreendedores que buscam agilidade na operação e baixo investimento em infraestrutura.
O setor de franquias vive um cenário positivo. Em 2025, o segmento registrou crescimento de 8,9% na receita no primeiro trimestre, totalizando R$ 65,967 bilhões. Essa expansão contínua reflete a adaptabilidade e inovação das franquias, incluindo modelos como o de contêiner, que tem atraído cada vez mais investidores.
"Quem procura por uma franquia o faz para ter mais segurança – e isso se reflete na transferência de know-how e no suporte", diz Melitha Novoa Prado, sócia-fundadora do NPMP Advogados. "Ser uma microfranquia ou novos modelos como contêiner não significa oferecer menos conhecimento, treinamento ou suporte. A marca precisa investir em plataformas para suprir essa carência".
Confira a seguir uma lista de franquias para quem quer fazer renda extra ainda neste ano:
Rede de healthy foods com produtos naturais, administrada pelo Grupo ZNTT. Os modelos de negócio possuem estrutura enxuta e de simples operação, ideais para uma segunda fonte de renda.
Maior rede de franquias especializada em serviços de restauração, customização e tingimento de roupas no Brasil, fundada em 1991. Oferece soluções sustentáveis para o reaproveitamento de vestuário e tem um modelo de negócio acessível, eficiente e de fácil operação.
Fundada em 2013, integra a holding Super Franquias. É especializada em totens que oferecem Wi-Fi marketing e recarregam até 14 dispositivos móveis simultaneamente. Tem 960 unidades no Brasil e um modelo de negócio autônomo, home based e sem funcionários, onde o franqueado localiza pontos de instalação, capta e gerencia 40 anúncios.
Rede de franquias de limpeza comercial nascida nos EUA e presente no Brasil desde 1991. Atende diferentes perfis de investidores, com ou sem necessidade de funcionários.
Rede de ensino de idiomas com mais de 50 anos de história e mais de 200 escolas em 16 estados e no Distrito Federal, parte do Grupo BDC. Oferece modelos de operação adaptáveis, incluindo o Modelo Educacional para instituições de ensino.
Fundada em 2025, integra a holding Super Franquias. É uma rede de adegas autônomas para condomínios, operando 24/7 sem funcionários. Cada adega comporta 90 garrafas de vinho de cinco nacionalidades e mais de 15 rótulos. Dispõe de tela de LED para anúncios e oferece assinaturas para um clube do vinho.
Aplicativo de delivery que atua principalmente em cidades do interior, com modelo de negócio home based e baixo investimento. Foi o 1º app de delivery do Brasil, atualmente o 2º maior do país e líder no interior, parte do Grupo Magalu desde 2020.
Escola de idiomas fundada em 2018 que aposta em franquias no modelo low cost, com opções adaptáveis para cada investidor. A metodologia concilia ensino tradicional com técnicas modernas. A marca pertence ao Grupo BDC.
Fundada em 2020, líder em minimercados autônomos no Brasil, com mais de 550 lojas em operação em 23 estados e no Distrito Federal. Os minimercados funcionam 24/7, sem atendentes, com mix de produtos personalizado e pagamento facilitado por totem e aplicativo, sem custo de implantação para franqueados.
Franquia de mercado de conveniência autônomo com maior faturamento médio no segmento. As operações podem ser instaladas em diversos locais (condomínios, universidades, hotéis, etc.) sem funcionários. Fundada em 2021, estreou no franchising no fim de 2023 e já conta com cerca de 300 unidades.
Cafeteria artesanal que valoriza detalhes, ingredientes selecionados e conforto, com um cardápio variado de cafés, doces e lanches.
Fundada em 2017 em Belém do Pará, é a maior rede de barbearias da América Latina. Opera 100% baseada na Lei do Salão Parceiro, sem necessidade de funcionários, e oferece alta rentabilidade e autonomia ao franqueado, com gestão à distância e tecnologia proprietária (SMC, Software Financeiro e Software de Fidelidade).
Uma das maiores redes de espetos do país, com mais de 30 sabores no cardápio e mais de 150 mil espetos consumidos mensalmente. Inspirado no lifestyle do Rio de Janeiro, combina sabor, inovação e ambiente acolhedor.
Franquia de lavanderia de autosserviço com mais de 50 unidades em 16 estados. Iniciou no franchising em 2022. Empresa familiar na 3ª geração desde 1986. Possui dois modelos de negócios (lojas físicas e container) que dependem da quantidade de lavadoras e secadoras (Stacks).
Rede especializada em açaí artesanal, fundada em 2017 em Joinville (SC). Conta com mais de 70 lojas em 6 estados. Oferece diferentes formatos de franquias, incluindo o modelo de Loja Express, compatível com container.
Especializada na venda de sucos, açaí e sanduíches naturais, criada em 1997 no Rio de Janeiro e no franchising desde 2014. Oferece um formato low-cost, otimizado para container, com mais de 600 opções de refeições rápidas e foco em saudabilidade.
Microfranquia de limpeza a seco de veículos com rápido retorno e consciência ambiental. É um modelo home based, com atendimentos por agendamento, ideal para renda extra, pois utiliza zero litros de água na lavagem.
Rede de franquias de ensino de idiomas criada em 2022, focada em ressignificar o aprendizado de inglês. Oferece modelos de negócios que permitem conciliar funções e tem uma metodologia inovadora e focada em conversação. É 100% online, com 34 unidades e meta de 100 até o final do ano.
Rede de fast-food de alimentação saudável no Brasil, com refeições, sanduíches, estrogonofe de biomassa de banana e sucos funcionais, além de cardápio low carb. Presente em 26 estados brasileiros e em processo de internacionalização. Atua com modelo home office, onde o franqueado gerencia entregas de marmitas ultracongeladas prontas.
Rede de franquias que oferece experiências de viagens completas para parques de Orlando e outros destinos. Modelo home office com baixo investimento, ideal para segunda renda, onde o franqueado atua como consultor, cuidando de todos os detalhes da viagem.
Startup de tecnologia em varejo, atua no modelo de franquia de minimercado autônomo. Lojas enxutas, 24/7, sem intermediários. O franqueado gerencia e repõe mercadorias, sem necessidade de presença constante, sendo uma opção de renda extra.
Líder em mercados autônomos na América Latina, presente em 170 cidades. Operação enxuta, 24 horas, instalada em condomínios residenciais e comerciais, sem atendentes e com gestão via aplicativo. Oferece baixo custo operacional e alto potencial de escalabilidade.
Primeira franquia brasileira de armários inteligentes, oferecendo uma solução prática e segura para moradores de condomínios e frequentadores de complexos comerciais. Modelo home based, não precisa de funcionários, com média de 4 horas de trabalho semanal e suporte 24/7 para o software.
Maior franquia de lavanderias self-service do Brasil, com mais de 600 unidades em operação e mais de mil comercializadas. Dispensa funcionários e pode ser gerenciada à distância via sistema online, tornando-se uma alternativa atrativa de segunda renda.