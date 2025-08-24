25 franquias baratas a partir de R$ 4.990 para fazer renda extra

Quer empreender ainda em 2025? As franquias podem ser uma boa opção para quem deseja abrir o próprio negócio com um modelo enxuto e rápida implantação.

Com estruturas compactas e custos fixos reduzidos, elas oferecem uma alternativa atrativa para empreendedores que buscam agilidade na operação e baixo investimento em infraestrutura.

O setor de franquias vive um cenário positivo. Em 2025, o segmento registrou crescimento de 8,9% na receita no primeiro trimestre, totalizando R$ 65,967 bilhões. Essa expansão contínua reflete a adaptabilidade e inovação das franquias, incluindo modelos como o de contêiner, que tem atraído cada vez mais investidores.

"Quem procura por uma franquia o faz para ter mais segurança – e isso se reflete na transferência de know-how e no suporte", diz Melitha Novoa Prado, sócia-fundadora do NPMP Advogados. "Ser uma microfranquia ou novos modelos como contêiner não significa oferecer menos conhecimento, treinamento ou suporte. A marca precisa investir em plataformas para suprir essa carência".

Confira a seguir uma lista de franquias para quem quer fazer renda extra ainda neste ano:

Vida Leve

Rede de healthy foods com produtos naturais, administrada pelo Grupo ZNTT. Os modelos de negócio possuem estrutura enxuta e de simples operação, ideais para uma segunda fonte de renda.

Investimento inicial: a partir de R$ 20 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$10 mil

Prazo de retorno: 3 a 5 meses (variável)

Restaura Jeans

Maior rede de franquias especializada em serviços de restauração, customização e tingimento de roupas no Brasil, fundada em 1991. Oferece soluções sustentáveis para o reaproveitamento de vestuário e tem um modelo de negócio acessível, eficiente e de fácil operação.

Investimento inicial: a partir de R$ 119 mil

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno: de 18 a 24 meses em média

Santa Carga

Fundada em 2013, integra a holding Super Franquias. É especializada em totens que oferecem Wi-Fi marketing e recarregam até 14 dispositivos móveis simultaneamente. Tem 960 unidades no Brasil e um modelo de negócio autônomo, home based e sem funcionários, onde o franqueado localiza pontos de instalação, capta e gerencia 40 anúncios.

Investimento inicial: R$ 19.900

Faturamento médio mensal: R$ 8.316

Prazo de retorno: a partir de 8 meses

Jan-Pro

Rede de franquias de limpeza comercial nascida nos EUA e presente no Brasil desde 1991. Atende diferentes perfis de investidores, com ou sem necessidade de funcionários.

Investimento inicial: a partir de R$ 20 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 4 mil

Prazo de retorno do investimento: 12 a 18 meses.

YES!

Rede de ensino de idiomas com mais de 50 anos de história e mais de 200 escolas em 16 estados e no Distrito Federal, parte do Grupo BDC. Oferece modelos de operação adaptáveis, incluindo o Modelo Educacional para instituições de ensino.

Investimento inicial: a partir de R$ 30 mil no modelo educacional

Faturamento médio mensal:R$ 40 mil

Prazo de retorno: de 18 a 24 meses (todos os formatos).

Vinho24h

Fundada em 2025, integra a holding Super Franquias. É uma rede de adegas autônomas para condomínios, operando 24/7 sem funcionários. Cada adega comporta 90 garrafas de vinho de cinco nacionalidades e mais de 15 rótulos. Dispõe de tela de LED para anúncios e oferece assinaturas para um clube do vinho.

Investimento inicial: R$ 32.900

Faturamento médio mensal: R$ 11.482 (considerando seis vendas por dia e cinco anunciantes).

Prazo de retorno: até 14 meses.

aiqfome

Aplicativo de delivery que atua principalmente em cidades do interior, com modelo de negócio home based e baixo investimento. Foi o 1º app de delivery do Brasil, atualmente o 2º maior do país e líder no interior, parte do Grupo Magalu desde 2020.

Investimento inicial: a partir de R$ 41 mil

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

Prazo de retorno: em média 18 meses

Follow ME Idiomas

Escola de idiomas fundada em 2018 que aposta em franquias no modelo low cost, com opções adaptáveis para cada investidor. A metodologia concilia ensino tradicional com técnicas modernas. A marca pertence ao Grupo BDC.

Investimento inicial: a partir de R$ 58 mil no Modelo Flex (duas salas, espaço médio de 80m²).

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil.

Prazo de retorno: 18 a 24 meses.

Honest Market Brasil

Fundada em 2020, líder em minimercados autônomos no Brasil, com mais de 550 lojas em operação em 23 estados e no Distrito Federal. Os minimercados funcionam 24/7, sem atendentes, com mix de produtos personalizado e pagamento facilitado por totem e aplicativo, sem custo de implantação para franqueados.

Investimento inicial: R$ 50 mil

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Mikro Market

Franquia de mercado de conveniência autônomo com maior faturamento médio no segmento. As operações podem ser instaladas em diversos locais (condomínios, universidades, hotéis, etc.) sem funcionários. Fundada em 2021, estreou no franchising no fim de 2023 e já conta com cerca de 300 unidades.

Investimento inicial: a partir de R$ 60 mil

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Prazo de retorno: a partir de 6 meses

Momento Bendito

Cafeteria artesanal que valoriza detalhes, ingredientes selecionados e conforto, com um cardápio variado de cafés, doces e lanches.

Investimento inicial: a partir de R$ 87 mil

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno estimado: 24 a 36 meses

BR Barbearia

Fundada em 2017 em Belém do Pará, é a maior rede de barbearias da América Latina. Opera 100% baseada na Lei do Salão Parceiro, sem necessidade de funcionários, e oferece alta rentabilidade e autonomia ao franqueado, com gestão à distância e tecnologia proprietária (SMC, Software Financeiro e Software de Fidelidade).

Investimento inicial: a partir de R$ 90 mil

Faturamento médio mensal: entre R$ 28 mil e R$ 40 mil

Prazo de retorno: entre 12 e 24 meses.

Espetto Carioca

Uma das maiores redes de espetos do país, com mais de 30 sabores no cardápio e mais de 150 mil espetos consumidos mensalmente. Inspirado no lifestyle do Rio de Janeiro, combina sabor, inovação e ambiente acolhedor.

Investimento inicial: a partir de R$ 100 mil

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Prazo de retorno estimado: 18 a 24 meses

Selava Express

Franquia de lavanderia de autosserviço com mais de 50 unidades em 16 estados. Iniciou no franchising em 2022. Empresa familiar na 3ª geração desde 1986. Possui dois modelos de negócios (lojas físicas e container) que dependem da quantidade de lavadoras e secadoras (Stacks).

Investimento inicial: a partir de R$ 175 mil (loja física com 3 Stacks, consórcio)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 12 mil

Prazo de retorno: 18 meses

Maria Açaí

Rede especializada em açaí artesanal, fundada em 2017 em Joinville (SC). Conta com mais de 70 lojas em 6 estados. Oferece diferentes formatos de franquias, incluindo o modelo de Loja Express, compatível com container.

Investimento inicial: a partir de R$ 110 mil

Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

Prazo de retorno: a partir de 12 meses

Porto do Sabor

Especializada na venda de sucos, açaí e sanduíches naturais, criada em 1997 no Rio de Janeiro e no franchising desde 2014. Oferece um formato low-cost, otimizado para container, com mais de 600 opções de refeições rápidas e foco em saudabilidade.

Investimento inicial: a partir de R$ 135 mil

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno: 28 a 36 meses

KoalaCar

Microfranquia de limpeza a seco de veículos com rápido retorno e consciência ambiental. É um modelo home based, com atendimentos por agendamento, ideal para renda extra, pois utiliza zero litros de água na lavagem.

Investimento inicial total: R$ 4.990 (incluso taxa de franquia + kit inicial)

Faturamento médio mensal: R$ 10.000

Prazo de retorno estimado: de 3 a 6 meses

Spaceclass

Rede de franquias de ensino de idiomas criada em 2022, focada em ressignificar o aprendizado de inglês. Oferece modelos de negócios que permitem conciliar funções e tem uma metodologia inovadora e focada em conversação. É 100% online, com 34 unidades e meta de 100 até o final do ano.

Investimento inicial: R$ 9 mil (incluso taxa de franquia e branding box)

Faturamento médio mensal: R$ 8 mil.

Prazo de retorno estimado: de 3 a 6 meses

Mr. Fit

Rede de fast-food de alimentação saudável no Brasil, com refeições, sanduíches, estrogonofe de biomassa de banana e sucos funcionais, além de cardápio low carb. Presente em 26 estados brasileiros e em processo de internacionalização. Atua com modelo home office, onde o franqueado gerencia entregas de marmitas ultracongeladas prontas.

Investimento inicial total: R$ 9.999 (incluso taxa de franquia e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: de R$ 4 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno estimado: 4 a 8 meses

3, 2, 1 GO!

Rede de franquias que oferece experiências de viagens completas para parques de Orlando e outros destinos. Modelo home office com baixo investimento, ideal para segunda renda, onde o franqueado atua como consultor, cuidando de todos os detalhes da viagem.

Investimento inicial total: R$ 12 mil (modelo home office, incluso taxa de franquia).

Faturamento médio mensal: de R$ 15 e R$ 50 mil em média.

Prazo de retorno estimado: de 3 a 6 meses.

Minha Quitandinha

Startup de tecnologia em varejo, atua no modelo de franquia de minimercado autônomo. Lojas enxutas, 24/7, sem intermediários. O franqueado gerencia e repõe mercadorias, sem necessidade de presença constante, sendo uma opção de renda extra.

Investimento inicial: a partir de R$ 45 mil (incluso taxa de franquia e instalação).

Faturamento médio mensal: R$ 18 mil.

Prazo de retorno estimado: 10 a 18 meses.

market4u

Líder em mercados autônomos na América Latina, presente em 170 cidades. Operação enxuta, 24 horas, instalada em condomínios residenciais e comerciais, sem atendentes e com gestão via aplicativo. Oferece baixo custo operacional e alto potencial de escalabilidade.

Investimento inicial: a partir de R$ 80 mil (incluso estoque inicial, taxa de franquia, equipamentos e câmeras)

Faturamento médio mensal: de R$ 10 mil a R$ 15 mil por unidade

Prazo de retorno do investimento: 16 a 24 meses

Airlocker

Primeira franquia brasileira de armários inteligentes, oferecendo uma solução prática e segura para moradores de condomínios e frequentadores de complexos comerciais. Modelo home based, não precisa de funcionários, com média de 4 horas de trabalho semanal e suporte 24/7 para o software.

Investimento inicial total: a partir de R$ 99 mil (incluso taxa de franquia, taxa de implementação e aproximadamente 6 armários).

Faturamento médio mensal: até R$ 20 mil.

Prazo de retorno estimado: para operação de 15 armários é de até 25 meses.

Lavô

Maior franquia de lavanderias self-service do Brasil, com mais de 600 unidades em operação e mais de mil comercializadas. Dispensa funcionários e pode ser gerenciada à distância via sistema online, tornando-se uma alternativa atrativa de segunda renda.