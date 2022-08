Referência em moda digital, Shop2gether conquista o público masculino

Neste mês de agosto, o Shop2gether comemora sua primeira década de operação. E haja motivo para festa: pioneiro na digitalização da moda no Brasil, nesse período o e-commerce se estabeleceu como referência no segmento de lifestyle premium, atravessou a pandemia com números positivos e, mais recentemente, viu a parcela masculina de seu público crescer abundantemente – hoje, 60% dos pedidos são feitos por eles.

Para Eduardo Kyrillos, CEO do Grupo Icomm, que também controla o OQVestir, adquirido em 2017, três fatores explicam a evolução e o sucesso da marca: ter o mesmo time de fundadores tocando o dia a dia do negócio até hoje, um plano de negócio totalmente independente de funding externo e, por fim, mas não menos importante, a obsessão por oferecer a melhor e mais fluida experiência de compra do mercado.

“Hoje o nosso NPS é de 83, talvez o mais alto entre os e-commerces brasileiros. É essa excelência do serviço que cria recorrência, em especial entre o público masculino, que valoriza muito a experiência de compra”, explica Kyrillos, que vê a maior parte dos clientes voltando a comprar no Shop2gether após a primeira compra. "Poder trocar ou devolver um produto rapidamente e sem nenhum atrito fideliza muito.”

Apesar de comemorar a liderança, ser o primeiro nunca foi o foco do Shop2gether, mas sim, ser referência em moda digital. O que vai muito além de simplesmente vender roupas de grifes como Ellus, Lacoste, Reserva e Osklen, por exemplo: inclui também qualidade, serviço, comunicação e conteúdo, que permite cultivar uma relação com o público e compreender melhor suas necessidades.

Enquanto as mulheres são ávidas por lançamentos e tendências, a compra masculina é mais racional e utilitária, muitas vezes guiada por descontos e, principalmente, por curadoria.

“Mapeando nossas newsletters, por exemplo, vemos que os conteúdos que dão dicas de como usar ou combinar determinadas peças ou tendências são os que mais geram venda entre os homens”, conta o CEO do Grupo Icomm, Daniel Guimarães, um dos executivos à frente do e-commerce desde o seu nascimento. “Por isso, trabalhamos para ser, cada vez mais, uma referência, um hub de curadoria em lifestyle.”

Parceria com a Sephora

Além de moda, hoje o site expandiu sua atuação para a categoria Casa, com a venda de itens de decoração e, desde que firmou uma parceria com a Sephora em junho, inaugurou também a categoria Beleza, com maquiagens, produtos para cabelo, skincare e perfumes. Para dar conta do recado, o centro de distribuição que fica em Extrema (MG) está sendo ampliado de 10 mil para 30 mil metros quadrados, o que deve sustentar o crescimento da companhia por bons anos à frente.

Outro trunfo do Shop2gether, a entrega expressa também tem ficado cada vez mais rápida. Atualmente, em São Paulo, já é possível comprar no Shop2gether e receber o produto no mesmo dia, em até 6 horas. Tudo graças a uma logística proprietária, montada justamente para atender aos clientes com mais pressa.

Sempre colocando a satisfação do cliente e a qualidade do serviço em primeiro lugar, Kyrillos e Guimarães projetam que o Shop2gether cresça de 20% a 30% ao ano nos próximos cinco anos. Com isso, até 2027, a dupla pretende alcançar um faturamento de R$ 1 bilhão. “Ser o maior não é o ponto. Queremos continuar sendo referência. É isso que importa”, diz Kyrillos.