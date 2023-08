Empresa recolhe e dá novo destino a mobiliários corporativos

Detentora de seis marcas especializadas em ambientes corporativos, o FK Grupo acaba de anunciar a expansão do Destino Certo, um programa lançado no final do ano passado com o intuito de recolher e destinar para reciclagem cadeiras, mesas e outros tipos de mobiliários corporativos, sejam eles da própria marca ou da concorrência.

Lançado em Belém, no Pará, o programa, que já tem centros de coleta em São Paulo (capital e interior), Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Pernambuco e Ceará, vai agora para outras 16 cidades até o final do ano, entre elas Roraima, Amazonas e Espírito Santo.

Depois de recolhidos, os materiais são destinados às cooperativas de coleta seletiva homologadas em cada região. Clique aqui para saber mais.

“Estamos em fase de homologação das cooperativas e conscientização de nossos clientes para o descarte correto. O resultado ainda é pequeno, mas nossa meta é entregar 10 toneladas mês em 2024”, afirma Evandro Luiz Zebini, gerente de qualidade da FK Grupo.

Dependendo do estado do material destinado ao programa, o produto pode ser reutilizado ou revendido no estado pela própria cooperativa, gerando renda aos catadores da região. Qquando a situação do material destinado não permite o seu reuso, explica Zebini, ele pode ser desmontado e seus componentes separados conforme a sua natureza, seja ela aço, alumínio, plástico, espuma, madeira ou tecido.

Para o executivo, o segredo da cooperativa é encontrar clientes para o tipo de resíduo. “Podemos afirmar que 100% do material de um mobiliário pode ser reciclado ou reutilizado em outros processos. Depende da extensão dos tipos de materiais que a cooperativa trabalha”, conclui.

Das nove filiais onde o programa já homologou Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis, duas têm se destacado: São Paulo e Fortaleza, no Ceará, responsáveis por 98% das destinações no programa.