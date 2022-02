Receitas de PepsiCo e Coca-Cola aumentam com preços mais altos

A PepsiCo e a Coca-Cola superaram as estimativas de Wall Street para receita trimestral na quinta-feira, apoiadas por recentes aumentos de preços e demanda robusta, mas as empresas alertaram para a pressão sobre os lucros imposta pela alta implacável de custos.

Os custos, de latas de alumínio a mão de obra e transporte, aumentaram devido às interrupções induzidas pela pandemia e à disseminação da variante Ômicron, e as empresas tem reagido com aumentos de preços.

A demanda até agora se manteve acima do esperado, mas os sinais de que o aumento mais rápido da inflação em uma geração pode não diminuir geram preocupações de que os consumidores possam em breve reduzir as compras.

A PepsiCo espera um lucro principal de 6,67 dólares por ação no ano fiscal de 2022, em comparação com as expectativas dos analistas de 6,73 dólares, de acordo com dados do IBES da Refinitiv.

A Coca-Cola prevê que o lucro por ação ajustado para o ano inteiro aumentará de 5% a 6% em relação aos 2,32 dólares registrados em 2021, em comparação com estimativas de um aumento de 6%.

Ainda assim, as ações das empresas subiram cerca de 1% nas negociações de pré-mercado.

A receita líquida da PepsiCo subiu 12,4%, para 25,25 bilhões de dólares no quarto trimestre, superando as estimativas de 24,24 bilhões de dólares, enquanto a receita ajustada da Coca-Cola subiu 10,1%, para 9,47 bilhões de dólares, superando as estimativas de 8,96 bilhões de dólares.

A PepsiCo anunciou na quinta-feira um aumento de 7% no dividendo anual e um novo programa de recompra de ações de 10 bilhões de dólares.