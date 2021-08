Receita da Embraer aumenta mais de 100% com volta de entregas

A Embraer, empresa brasileira e terceira maior fabricante de aviões de mundo, teve uma receita financeira no segundo trimestre de 2021 mais que o dobro maior do que a do mesmo período de 2020, momento auge da pandemia.

No período deste ano, ela foi de 1,1 bilhão de dólares, um aumento de 110%. O lucro líquido foi de 43,6 milhões de dólares.

Os valores foram mais altos justamente porque a partir do segundo semestre de 2020 a Embraer voltou a entregar aviões, que haviam sofrido paralisações de encomendas por companhias de aviação devido à pandemia.

O EBIT e EBTIDA ajustados foi de 104,7 milhões e 160,7 milhões de dólares, respectivamente, levando a margens ajustadas de 9,3% e 14,2%.

No segundo trimestre, foram entregues 14 aeronaves comerciais e 20 executivas. No primeiro semestre, foram 23 jatos comerciais e 33 executivos.

Do 1,1 bilhão de dólares da receita total, a aviação comercial representou 34,4%, a aviação executiva representou 23,5%, a defesa e segurança foi 15,5%, serviços e suporte representou 26,4% e outros negócios representou 0,2% da receita.