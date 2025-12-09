De app de recarga a plataforma financeira: a reinvenção do RecargaPay

O RecargaPay nasceu pequeno: um aplicativo criado em 2010 para recarregar celular com cartão de crédito. Era uma solução pensada para simplificar uma tarefa que tomava tempo em bancas, lotéricas e sites que raramente funcionavam bem.

Quinze anos depois, a empresa se transformou em uma plataforma financeira que integra desde tarefas simples, como recarregar celular, pagar contas ou fazer um Pix, até soluções mais completas, como empréstimo, cartão de crédito, conta PJ e investimentos em CDBs.

O salto veio acompanhado de resultados. Em 2024, a base de usuários cresceu 39%, alcançando 12 milhões de clientes. A licença SCFI, concedida pelo Banco Central, reforçou a mudança institucional e abriu espaço para a empresa operar com mais autonomia.

Em julho, o RecargaPay deu outro passo ao estrear no mercado de investimentos. O lançamento de CDBs próprios, com aplicações a partir de R$ 50 e rentabilidade que chega a 120% do CDI, mira o investidor iniciante — aquele que busca segurança, retorno direto e baixo risco.

“Com a SCFI, desenvolvemos novos produtos financeiros e possibilitamos a captação de recursos por novos instrumentos, como os CDBs. Nos tornamos um ecossistema completo, onde os clientes podem investir, pagar e ter acesso a crédito de forma rápida, segura e personalizada”, destaca Felipe Montenegro, vice-presidente de Finanças da empresa.

Segundo o executivo, a proposta é democratizar produtos antes restritos a perfis mais sofisticados: “Nosso CDB é um investimento de baixo risco e fácil acesso. O cliente pode contratar sem burocracia, direto no app.”

Experiência do usuário

Além das funções básicas e da entrada no universo dos investimentos, a vertical de empréstimos do RecargaPay tornou-se um dos serviços de maior tração dentro do aplicativo. Segundo Montenegro, a procura pelo produto cresceu 75% no terceiro trimestre em comparação ao mesmo período do ano anterior. Ele afirma que a oferta deve ganhar mais peso na estratégia de 2026: “Os empréstimos têm papel central no nosso ecossistema e vamos seguir expandindo essa vertical.”

Em paralelo, a conta PJ reúne ferramentas de cobrança que reduzem etapas operacionais: link de pagamento, QR Code, maquininha e o Tap to Pay, tecnologia que transforma o celular em terminal de cartão por meio de parceria com a Visa. O recurso vem registrando crescimento de 30% mês a mês desde o lançamento. “Pelo uso fácil e intuitivo, o Tap to Pay se mostra estratégico para PJs que buscam economia e praticidade no dia a dia”, diz Montenegro.

A operação também avança sobre serviços ligados à mobilidade urbana. O RecargaPay afirma ter hoje a maior cobertura de recarga de cartões de transporte do país, com mais de 30 opções integradas ao aplicativo — entre elas o Bilhete Único, de São Paulo, o Cartão CCR Metrô, de Salvador, e o Passa Fácil, de Manaus. Em São Paulo, a recarga do Bilhete Único também está disponível pelo WhatsApp.

Nos bastidores, a operação funciona com mais de 600 funcionários em trabalho remoto, distribuídos principalmente entre São Paulo, Buenos Aires e Miami. A estrutura global convive com uma ambição nacional: ampliar a oferta de produtos e reforçar a presença no cotidiano financeiro dos usuários.

Lançamentos recentes, como os cartões Black e Platinum, mostram um portfólio em evolução, guiado pela mesma lógica de origem: empoderar consumidores e empreendedores para investir, pagar, financiar e ganhar dinheiro de forma simples e segura.