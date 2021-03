Raia Drogasil agora tem aplicativos para quem quer emagrecer

A rede de drogarias RD - Raia Drogasil anunciou hoje a compra da startup Tech.fit, dona de aplicativos como o Tecnonutri, Dieta e Saúde, Workout e Cuidaí, que promovem alimentação saudável e atividades físicas por meio de programas nutricionais, planos de treinos e acesso a profissionais como nutricionistas, psicólogos e professores de educação física.

Quer abrir a sua própria startup? Saiba como com os fundadores da ACE Startups

Segundo a companhia, a aquisição permitirá acelerar o desenvolvimento de sua Plataforma de Saúde com novos conteúdos. Em 2020, mais de 31 milhões de pessoas acessaram os produtos da tech.fit. O valor da transação não foi revelado.

A empresa possui uma equipe de 41 pessoas , com experiência em desenvolvimento de aplicativos, engajamento de clientes e criação de conteúdos. Essas pessoas passarão a integrar a equipe da RD a partir do fechamento da transação, que ainda precisa passar pelo Cade.

Em setembro do ano passado, a RD anunciou o lançamento de um marketplace de saúde, dentro de um plano para acelerar seus negócios com maior uso do comércio eletrônico, que disparou na esteira da pandemia de covid-19.

O marktplace marca a entrada da maior rede de farmácias do país em mais nichos de produtos e serviços ligados à saúde, incluindo alimentação saudável, suplementos, testes, exames e telemedicina. “Hoje somos uma varejista de medicamentos. No futuro, queremos ganhar dinheiro promovendo a saúde”, diz Eugenio De Zagottis, vice-presidente da RD, em entrevista para reportagem publicada pela EXAME em novembro.

A estratégia concorre com a de outro player no mercado de saúde, o Grupo Fleury. A rede de laboratórios colocou no ar recentemente o Saúde iD, uma aposta na qual investiu 50 milhões de reais. Trata-se de plataforma de saúde cujo objetivo é conectar pessoas e serviços de saúde – um pouco como o Uber faz com o transporte.

A aquisição da Tech.fit faz parte da RD Ventures, plataforma de Venture Capital da RD para investir em negócios acelerem a os planos de digitalização da saúde da RD. O programa começou no ano passado, com a compra de participação no Manipulaê, site de pesquisa de preços de itens manipulados em farmácias pelo país. O plano da RD é fazer novos investimentos em um futuro próximo.