R$ 1 milhão em 7 meses: como funciona a marca digital de saladas do Spoleto

O Grupo Trigo, dono das marcas dono das franquias Spoleto, China In Box, Gendai, Koni, LeBonTon e Le Frangô, segue investindo na criação de marcas digitais. O modelo de negócio funciona com o apoio de dark stores ou atreladas aos restaurantes da rede. Em ambos os casos, a operação é de delivery.

Ao todo, o Grupo Trigo possui 22 marcas digitais que, juntas, tiveram um faturamento de R$ 55 milhões em 2022 -- o que representa menos de 5% do faturamento bilionário do grupo no ano passado.

Entre as novas apostas está a Spoleto Saladas, que foi criada com base no cardápio da franquia de massas do grupo que tem mais de 300 unidades. Em sete meses, a marca digital faturou 1 milhão de reais e já representa 2,7% do faturamento da marca principal.

“A marca é saudável e obteve um crescimento positivo. Esperamos seguir crescendo, com estimativa de alcançar faturamento de R$ 9 milhões em 2024”, diz Rodolfo Dana, diretor de marketing do Grupo Trigo.

Como funciona a marca digital

As marcas digitais do Grupo Trigo surgiram para destacar pratos que fazem sucesso nas marcas dentro dos aplicativos de entrega.

Antes, o Spoleto não aparecia na aba de alimentos saudáveis dos agregadores de delivery, por exemplo. Após a criação do Spoleto Saladas, isso mudou. As opções de saladas, que já existiam nos restaurantes físicos e no delivery do Spoleto, foram levadas para uma marca digital a parte.

No início, a marca atendeu clientes em Porto Alegre (RS) e Bauru (SP), mas hoje já está presente em 17 estados. No total, 127 restaurantes já estão ativos. A expectativa é que todas as unidades do Spoleto oferecem o delivery de saladas em 2024.

“Além da demanda e do sucesso dos pratos, o digital também permite testar a aceitação destes produtos. E estes modelos têm custo mais baixo, sendo mais acessível para todas as cidades”, diz Tom Moreira Leite, CEO da Grupo Trigo.

