Franquias com unidades móveis e de entretenimento são destaques no primeiro semestre

Além de indicar as cidades e estados que mais cresceram no primeiro semestre de 2023, o Ranking das 30 Maiores Cidades também apontou os formatos, segmentos e modalidades que se destacaram no período. A pesquisa foi divulgada durante a convenção da ABF na Bahia.

O estudo revelou que grande parte da expansão nas 30 Cidades foi alavancada por unidades móveis, que tiveram um crescimento de 15% na amostra em relação a 2022, enquanto o volume de lojas físicas cresceu 8%, quiosques 7% e home based 3%.

Redes como Coxinha no Pote, Dry Wash, Pizza Creck e Puro Açaí foram citadas como exemplos de redes que contam com o modelo de unidades móveis.

Quais segmentos mais cresceram no primeiro semestre

Entre os segmentos, a maior variação foi de Entretenimento e Lazer (32%), seguido de Casa e Construção (14%), Alimentação e Saúde, Beleza e Bem-Estar (13%).

"O crescimento do segmento de Entretenimento e Lazer está relacionado a tendência de locais de varejo buscarem experiências imersivas para oferecer aos clientes", explica Tom Moreira Leite, presidente da ABF.

As redes Criamigos, Studo Games e Planeta Imaginário são algumas franquias de Entretenimento e Lazer citadas na entrevista coletiva realizada durante a Convenção da ABF, em Comandatuba, na Bahia.

Microfranquias são destaque

Em relação a modalidade de negócio, as microfranquias cresceram mais do que os modelos tradicionais. As redes mistas, que apresentam modelos de loja maiores e menores, cresceram 7% no primeiro semestre de 2023. As redes puras, que operam exclusivamente microfranquia, cresceram 4%. As redes com modelos tradicionais representam 52% ante 62% no mesmo período do ano passado.

“Aprofundar a capilaridade, seja no interior ou em outras regiões das capitais, demanda adaptações no negócio, seja uma revisão de mix de produtos ou mudanças nas operações das unidades. Neste sentido, notamos que as microfranquias e unidades móveis tiveram um crescimento mais intenso, auxiliando assim as redes em seus planos de expansão”, diz o presidente da ABF.

