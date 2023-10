8 franquias de odontologia para empreender a partir de R$ 100.000

No auge de sua rentabilidade e em pleno desenvolvimento, as franquias de odontologia estão solidificando seu modelo de negócio. Engana-se quem acredita que, para empreender no setor de odontologia, o franqueado precisa ser dentista para operar a unidade.

Os investidores não precisam ter experiência no setor, tão pouco precisam ser formados em odontologia. A expectativa é de que esse empreendedor seja responsável pela administração da unidade, contando com uma equipe de profissionais da área para realizar os atendimentos.

Conforme revelam os últimos números da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor presenciou um crescimento notável, com um aumento de 7% no número de novas franquias odontológicas e uma elevação de 9,5% no número total de unidades entre 2022 e 2023.

Confira, a seguir, algumas franquias de odontologia para empreender no setor:

OdontoCompany

A OdontoCompany é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo, com mais de 2000 unidades comercializadas espalhadas em todos os estados brasileiros. Há mais de 30 anos no mercado e mais de 10 no franchising, a rede integra a SMZTO Holding de Franquias, que congrega outras importantes empresas dos mais diversos segmentos. É reconhecida pelo pioneirismo em implantar técnicas de ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia.

Investimento inicial: R$ 300 mil

Faturamento médio mensal: R$ 190 mil

Prazo de retorno de Investimento: a partir de 12 meses

Oral Sin

Referência em implantes dentários, a Oral Sin é uma rede de clínicas odontológicas que está no mercado há duas décadas proporcionando conforto e segurança aos seus pacientes. Fazendo parte do Grupo OdontoCompany a rede possui mais de 500 unidades e está presente em todos os estados do Brasil. A Oral Sin realiza cerca de 30 mil tratamentos por mês, o que a coloca como a nº1 do país em implantes dentários.

Investimento inicial: a partir de R$ 300 mil

Faturamento médio mensal: R$210 mil

Prazo de retorno de Investimento: 21 meses

OrthoDontic

A OrthoDontic foi fundada em 2002 por cinco amigos recém-formados no curso de odontologia da Universidade Estadual de Londrina, que buscavam ir além de seus consultórios particulares para tornar o tratamento ortodôntico acessível a todos. Em 2004, encontrou no sistema de Franchising a melhor alternativa para expandir a marca por todo o Brasil. Desde então, a marca coleciona prêmios e reconhecimentos que atestam seu sucesso. A rede de franquias de ortodontia conta com mais de 300 unidades espalhadas por todo o país e somam mais de sete milhões de pessoas atendidas. Em dezembro de 2022, a OrthoDontic se juntou ao grupo Odontocompany.

Investimento inicial: a partir de R$415 mil

Faturamento médio mensal: R$ 200 mil

Prazo de retorno de Investimento: 25 a 29 meses

Orthopride

A rede de clínicas de ortodontia Orthopride foi fundada em Duque de Caxias, região metropolitana do Rio de Janeiro, em 2009. A ideia foi concebida pelo empresário Alexandre Soares , que identificou oportunidades de um novo negócio no segmento de Ortodontia & Estética de qualidade, para classes mais populares. Hoje, 14 anos depois, está presente em todo o Brasil. A Orthopride encerrou o ano de 2022 com faturamento de R$ 342 milhões e hoje tem 210 unidades em operação no Brasil. O foco é o de investir na inclusão, que permite o atendimento a diferentes tipos de público. Para isso, as mensagens que são direcionadas ao consumidor destacam este propósito.

Investimento inicial: R$ 550 mil

Faturamento médio mensal: R$ 230 mil

Prazo de retorno de Investimento: de 24 meses a 36 meses

Dentz

A Dentz é uma franquia odontológica que foi fundada em 2018 e tem uma rede com 31 unidades operando. A empresa visa o impacto social com base no potencial transformador que um sorriso alinhado, bonito e saudável tem sobre a autoestima. São tratamentos realizados com profissionais reconhecidos e que combinam inovação, tecnologia e expertise nas áreas de Ortodontia, Clínica Geral, Odontopediatria, Implantes e Próteses e Estética. Tudo a preços justos, com diversas opções de pagamentos.

Investimento inicial: R$650.000 (incluso capital de giro, taxa da franquia, equipamentos e toda a infraestrutura de implantação da franquia)

Faturamento médio mensal: até R$355 mil

Prazo de retorno: 24 meses

OdontoTop Hospital do Dente

Rede de franquias odontológicas completas com todas as soluções para exames e tratamentos dos pacientes como implantes, próteses, clareamento, limpeza dental, facetas dentárias, radiografia bucal, entre outros. Nasceu no Rio Grande do Sul e atualmente conta com mais de 75 franquias, 300 dentistas e cerca de 500 colaboradores ligados diretamente às operações, atendendo cerca de quatro mil clientes mensalmente.

Investimento inicial Total: R$ 1.237.620 modelo select (incluso taxa de franquia, reforma da sala conforme projeto, móveis sob medida e soltos, equipamentos odontológicos e tudo o mais que for necessário para o funcionamento da clínica)

Faturamento médio mensal: R$ 320.000

Prazo de retorno de Investimento: 24 a 36 meses

Odonto Special by Sabrina Sato

A Odonto Special é uma rede de clínicas odontológicas fundada em 2019 e que possui a apresentadora Sabrina Sato, o Dr. Felipe de Abreu Jr. e Sidney Kalaes, do Grupo Kalaes, como sócios. A marca oferece um atendimento completo, personalizado e avançado, sempre disponibilizando os mais diversos tratamentos odontológicos e estéticos, respaldados com a mais alta tecnologia, segurança e conforto para os clientes. Atualmente já tem 70 unidades pelo Brasil e atua com dois modelos de negócio: a possibilidade de conversão de clínicas e também de clínicas novas.

Investimento inicial: a partir de R$ 100 mil

Faturamento médio mensal: de R$ 120 mil a R$ 150 mil

Prazo de retorno de Investimento: 18 a 24 meses

Sorridents

A Sorridents é a rede de clínicas odontológicas mais premiada da América Latina. Com mais de 530 unidades, a rede foi fundada em 1995 com o propósito de oferecer acesso, conforto, conveniência e qualidade para os brasileiros por meio de uma odontologia de ponta e acessível. A rede conta com números procedimentos odontológicos e estéticos com preço acessível.