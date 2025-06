Quer estudar de graça nos EUA? Estas empreendedoras têm a solução

O Brasil é o nono país com mais estudantes nos Estados Unidos, segundo o Open Doors 2024, censo oficial da educação internacional. A estimativa é de que 40 mil brasileiros estejam matriculados em instituições americanas atualmente. As engenheiras Monique Ferreira e Sara Stofela, que já fizeram parte dessa estatística, decidiram transformar o sonho americano em um negócio: a Phdnoseua.

Criada em 2019 para ajudar brasileiros a conquistarem vagas em programas de doutorado (PhD) nos Estados Unidos – com bolsas de estudo que cobrem integralmente os custos –, a consultoria já auxiliou mais de 3 mil alunos a ingressar em universidades conceituadas como Harvard e Yale. A empresa, que nasceu de uma experiência pessoal, conta atualmente com uma estrutura que já garantiu cerca de R$ 500 milhões em bolsas aprovadas. Em 2024, faturou R$ 8 milhões e, para 2025, a projeção é alcançar R$ 12 milhões. A dupla também está à frente de um perfil no Instagram com 457 mil seguidores e mais de 2,1 mil postagens.

De um hobby a um negócio milionário

Sara, paranaense formada em engenharia química, e Monique, mineira com diploma de engenharia agronômica, conhecem de perto os desafios da vida acadêmica no Brasil. Frustradas com a falta de oportunidades no mercado de trabalho na época, cruzaram seus caminhos em 2014, quando conquistaram bolsas integrais de PhD na Louisiana State University, nos EUA. “Descobrimos que várias universidades americanas ofereciam programas de pós-graduação, mestrado e doutorado com todos os custos cobertos, além de auxílio financeiro para os estudantes”, conta Sara.

No entanto, a ideia da empresa não deslanchou rápido e carrega uma boa dose de acaso no caminho. Quando morava em Baton Rouge, cidade na Louisiana, fazia parte de um grupo de brasileiros e gostava de interagir com novos integrantes para ajudá-los a se ambientar por lá. “As perguntas eram sempre as mesmas, mas quem entrava depois no grupo não conseguia acessar o que já havia sido discutido”, conta. Para centralizar e tornar o conteúdo mais acessível, decidiu criar, em 2019, o perfil @phdnoseua no Instagram. Assim, as informações não se perderiam em conversas antigas. “Começou como um hobby, mas depois de alguns meses notei que existia uma demanda crescente por informações aprofundadas e organizadas sobre como conquistar bolsas de doutorado nos EUA”.

Foi nesse momento que o lado empreendedor apareceu. “Estava na fase final de conclusão do PhD, com uma filha de um ano, e percebi que precisaria de ajuda para transformar aquela demanda em um negócio”, afirma. Decidiu entrar em contato com Monique, que se interessou de imediato pela ideia.

Pesquisa e consultoria gratuita para iniciar

No primeiro ano, além de juntar recursos para estruturar a companhia, a dupla se dedicou a entender melhor o mercado e a realizar pesquisas para identificar as necessidades das pessoas, assim como a testar os serviços que pretendiam oferecer. “No início, ajudamos muitas pessoas gratuitamente para ganhar conhecimento no processo e avaliar o resultado que podíamos gerar”, explica Sara.

A partir desse piloto, encontraram o formato ideal que, hoje, é o carro-chefe: a mentoria em grupo. Os interessados também podem adquirir um pacote de conteúdo que inclui aulas e explicações detalhadas sobre o passo a passo para aplicar em universidades americanas. No entanto, ela ressalta que nunca deixou de produzir conteúdo gratuito. “Isso permite que qualquer pessoa tenha acesso às oportunidades da Phdnoseua e amplia nosso alcance”.

Paciência, disciplina financeira e foco no cliente

Segundo Sara, esses foram – e são – os alicerces do crescimento e sucesso da empresa. “O resultado do cliente deve estar sempre em primeiro lugar. Nenhum empreendimento se sustenta a longo prazo só com faturamento, equipe, ou qualquer outra coisa que não seja seus clientes tendo o retorno que esperam”.

Outro elemento fundamental, foi não enxergar o negócio como um “caixa eletrônico”. “Antes de tirarmos nosso primeiro salário, priorizamos o crescimento e a estruturação. Investimos em cargos estratégicos para liberar nosso tempo e garantir a qualidade das operações, e construímos uma estrutura com processos e setores bem definidos”, explica.

A empreendedora destaca, nesse sentido, a importância de “fazer além do mínimo”. “Não acredito que companhias se sustentem no neutro, no básico. Ou você está melhorando ou ficando para trás. Por isso, é fundamental buscar constantemente formas de evoluir. Por aqui, estamos determinadas a aperfeiçoar os processos e ajudar mais brasileiros a realizarem seus sonhos”.

Tudo isso com uma dose extra de paciência. “Somos ambiciosas, mas demos um passo de cada vez. Fomos ganhando experiência para fazer a consultoria crescer ao mesmo tempo em que evoluíamos também como empresárias e professoras, entendendo o mercado”, diz. Segundo ela, muitos empreendedores investem alto logo de cara para atingir resultados rapidamente, mas a empresa desaba porque não tem estrutura suficiente para comportar o crescimento.

Comece pequeno, sem pressa, mas com senso de urgência

Essa é a recomendação de Sara para quem deseja empreender: “A pressa pode levar a decisões ruins, tomadas apenas pela ansiedade de ver resultados imediatos. Já o senso de urgência nos lembra que precisamos correr atrás do que desejamos, dando o nosso melhor”, finaliza.