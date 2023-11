Quer empreender em 2024? Veja 20 franquias baratas para investir com o 13º salário

A primeira parcela do 13º salário começa a ser paga na próxima quinta-feira, 30 de novembro. Já a segunda, será paga até o dia 20 de dezembro. O benefício é um direito garantido a todos que trabalharam por pelo menos 15 dias com a carteira assinada ao longo do ano e que não tenham sido demitidos por justa causa.

De acordo com o Dieese, o benefício deve injetar cerca de R$ 291 bilhões na economia brasileira.

Na primeira parcela o trabalhador recebe um valor equivalente à metade do salário atual, sem descontos de impostos e benefícios. O valor é equivalente à metade do último salário recebido, e não à média do salário no ano. Assim, se o salário aumentou durante o ano, o cálculo será feito com base no último salário, o mais alto.

O dinheiro geralmente é destinado para quitar dívidas, pagar contas como IPTU e IPVA e até mesmo comprar presentes de Natal. No entanto, investir no próprio negócio também é uma opção. Os modelos de licenciamento e franquia se destacam, já que proporcionam ao empreendedor a possibilidade de investir em uma marca consolidada no mercado.

Para quem pretende utilizar o 13º para começar empreender e começar 2024 com o pé direito, veja abaixo algumas empresas que estão com oportunidades para novos franqueados:

Love Gifts

A Love Gifts é uma empresa líder no mercado de presentes criativos, oferecendo uma ampla gama de produtos exclusivos para todas as ocasiões. Fundada em 2014, a empresa se destaca pela atenção aos detalhes e pela qualidade excepcional de seus produtos. Hoje a marca conta com mais de 70 franquias espalhadas por todo o Brasil e em 2022 alcançou a marca de R$ 16 milhões em faturamento.

Investimento inicial: a partir de R$ 19,9 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Yes! Cosmetics

Desde 2000, a Yes! Cosmetics atua no segmento da beleza, com itens de perfumaria, cuidados corporais e faciais, maquiagens e acessórios, além da linha assinada por Sabrina Sato. Investindo em alta qualidade e preços acessíveis, a marca acompanha as principais tendências mundiais. Em 2016, a Yes! Cosmetics entrou no franchising e já tem mais de 100 unidades franqueadas em todo o Brasil.

Investimento inicial: a partir de R$ 70 mil no modelo cápsula

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: 10 a 15 meses

Santa Carga Totens e Carregadores

Há quase 20 anos no mercado, a Santa Carga Totens e Carregadores é uma rede de franquias que trabalha com mídia paga dentro de estabelecimentos, eventos e outros. Os totens criados pela empresa, que é associada da ABF, exibem propagandas e disponibilizam pontos de recarga de dispositivos móveis. O modelo também pode ser instalado em localidades de qualquer porte desde que observadas as peculiaridades de cada região.

Investimento inicial: a partir de R$19,9 mil

Faturamento médio mensal: R$ 8 mil

Prazo de retorno: 8 meses

4Charge

A 4Charge é uma rede de franquias de totens e carregadores. Com 54 unidades atualmente, a marca foi fundada em 2019 e atua com publicidade nos terminais de recarga, que também exibem propagandas. O franqueado trabalha em modelo home based com visitas periódicas a clientes e parceiros. Além disso, a marca oferece suporte permanente aos franqueados.

Investimento inicial: a partir de R$ 14,9 mil

Faturamento médio mensal: R$4 mil (médio)

Prazo do investimento: até 6 meses

TFlow

A TFlow é uma rede de franquias que comercializa roupas e acessórios para crianças, jovens e adultos do gênero masculino. Administrada pelo Grupo ZNTT, uma das maiores holdings de franquias do Brasil, a empresa conta com mais de 150 lojas espalhadas pelo Brasil. São diversas opções para quem deseja empreender, de modelo home based até lojas físicas. Assim como outras empresas, a TFlow oferece opção de trabalho sozinho até pontos comerciais dentro de shoppings.

Investimento: a partir de R$ 20 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$10 mil/mês

Prazo de retorno: 2 a 3 meses

Minha Quitandinha

A rede de minimercado autônomo foi fundada em 2020, em Balneário Camboriú (SC). Com franquias que funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, sem intermediários para a realização das compras, a rede proporciona conveniência, qualidade e segurança a complexos residenciais ou comerciais.

Investimento inicial: a partir de R$ 42 mil (incluso taxa de franquia e instalação)

Faturamento médio mensal: R$ 18 mil

Prazo de retorno: 10 a 18 meses

Maria Brasileira

Criada em 2012, a Maria Brasileira é a maior rede de franquias de limpeza residencial e empresarial do país. Com mais de 80 mil atendimentos por mês, está presente em todos os estados do Brasil com mais de 485 unidades, oferecendo serviços de limpeza residencial, limpeza empresarial, passadeira, limpeza pós-obra e sanitização.

Investimento inicial: a partir de R$ 43.500 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno: 14 meses

Padrão Enfermagem

A primeira e única empresa de agenciamento de profissionais de enfermagem especializada em oferecer soluções em cuidados através da intermediação de mão de obra e que tem por excelência desenvolver uma avaliação completa para identificar as necessidades do beneficiário para localizar o profissional mais apto ao serviço.

Investimento inicial: a partir de R$ 33.500 (incluso capital de giro, taxa da franquia, instalações iniciais e marketing inicial)

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Prazo de retorno: 18 meses

Total Clean

Rede referência em limpeza de estofados, que atua no modelo Home Based, onde o profissional realiza o serviço diretamente no endereço do cliente. Oferecem limpeza, higienização e impermeabilização de sofás, tapetes, carpetes, colchões, além de hidratação de couro, limpeza de itens infantis como carrinho e bebê conforto, e o diferencial com limpeza interna de embarcações e aeronaves. Em 2022 passou a operar através do sistema de franquias, o que permitiu uma expansão de 153 unidades por todo Brasil.

Investimento inicial: a partir de R$ 29 mil (incluso equipamentos e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

300C Consultoria & Educação

Uma das vertentes da 300 Franchising Group, a maior holding de aceleração de empresas do país. A única que ensina e pratica o verdadeiro franchising exponencial. Altamente rentável com possibilidade de lucro já no primeiro mês de atuação e sem necessidade de ponto físico, reforma e adequação do ambiente, sem contratação de mão de obra e sem aquisição de equipamentos e produtos para a operação.

Investimento inicial: R$ 30 mil (inclusa taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 13.200,00

Prazo de retorno: 9 meses

Home Angels

A rede é pioneira no segmento e se consolidou no mercado rapidamente, tornando-se referência como a maior rede de cuidadores de idosos da América Latina. As unidades Home Angels prestam serviço de excelência em assistência física e emocional, tendo sempre um atendimento supervisionado e personalizado aos assistidos e suas famílias.

Investimento inicial: modelo Light a partir de R$ 40 mil (incluso capital de giro e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: entre R$ 65 mil e R$110 mil

Prazo de retorno: de 12 meses a 18 meses

Mr. Fit

Rede pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil, com mais de 500 unidades pelo país, a rede oferece refeições, sanduíches e outras iguarias saudáveis, como estrogonofe de biomassa de banana e sucos funcionais, além de um cardápio low carb. No modelo home office, o franqueado pode vender refeições congeladas sem sair de casa com a ajuda de aplicativos de entrega.

Investimento inicial: a partir de R$ 4.520 (incluso taxa de franquia e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: R$ 4 mil a R$ 20 mil

Prazo de retorno: 4 a 8 meses

Espetto Carioca

Rede de bares e restaurantes especializada em espetinhos, pertencente ao Grupo Impettus, holding que também detém as marcas Mané, Buteco Seu Rufino e Bendito. No modelo Vending Machine, o franqueado pode vender os espetos da marca congelados a partir da instalação da máquina em diferentes locais como condomínios e clubes.

Investimento inicial: R$ 37 mil por máquina - são necessárias 3 máquinas para a implantação do projeto (incluso taxa de franquia).

Faturamento médio mensal: expectativa de R$ 10 mil por máquina

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Bendito

Franquia especializada em cookies, brownies, cafés e salgados, que pertence ao grupo Impettus, holding que detém as marcas Espetto Carioca, Mané e Buteco Seu Rufino. A rede conta com receitas exclusivas e ingredientes especiais e atua também no modelo de microfranquia com o Carrinho Bendito, na qual o próprio franqueado pode operar, sem necessidade de funcionário.

Investimento inicial: R$ 60 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: entre R$ 10 mil e R$ 12 mil

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

Yes! Cosmetics

Marca de cosméticos veganos e cruelty free, com preços acessíveis. Presente no mercado há mais de 20 anos, a Yes! Cosmetics conta com um portfólio com mais de 250 itens de perfumaria, cuidados corporais e faciais, maquiagens e acessórios.

Investimento inicial: a partir de R$ 70 mil no modelo cápsula (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: entre R$ 25 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: 10 a 15 meses

CredFácil

A CredFácil foi criada em 2004 pelo empreendedor André Oliveira, e atua no ramo de serviços financeiros e seguros com a missão de oferecer soluções financeiras a todas as pessoas que necessitam de crédito. Atualmente o grupo possui mais de mil unidades em operação espalhadas por todos os estados do Brasil.

Investimento inicial: R$ 19.997,00 no modelo home based (incluso taxa de franquia e equipamentos)

Faturamento médio mensal: R$ 130 mil

Prazo de retorno: 6 meses

Ultra Cursos

A rede de franquias Ultra Cursos, fundada em 2016 por Pedro Paixão em Pernambuco, tem atualmente 26 unidades em operação, presente em oito estados brasileiros e com um polo licenciado no Japão. A rede de ensino profissionalizante atende principalmente os públicos das classes C, D e E oferecendo acesso a ensino de qualidade.

Investimento inicial: a partir de R$ 14,5 mil no (incluso taxa de franquia e capital de giro)

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo de retorno: de 3 a 9 meses

CleanNew

Criada em 2014, rede é uma das maiores franquias de higienização e conservação de estofados do Brasil. Atua em formato home based, ou seja, o profissional especializado vai até o cliente com uma mala repleta de equipamentos com a mais alta tecnologia para realizar os serviços de higienização e blindagem de sofás, colchões, poltronas, entre outros itens da casa. Os serviços também podem ser realizados em veículos como carros, barcos e aeronaves.

Investimento inicial: a partir de R$ 59.900 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 14 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: de 6 a 12 meses

Honest Market Brasil

A Honest Market Brasil é uma franqueadora de minimercados autônomos que funcionam sem funcionários, 24 horas nos 7 dias da semana. Com 190 unidades ao redor do país, o modelo de negócio tem crescido nos últimos anos. Entre 2022 e 2023, a Honest Market Brasil obteve um crescimento de mais de 400% no faturamento e no número de franquias. Além disso, houve um aumento exponencial de 300% nas instalações dentro de prédios comerciais no mesmo período, comprovando a efetividade do negócio e o interesse dos empresários em investir no conforto dos escritórios.

Investimento inicial: R$ 40 mil

Faturamento médio mensal: R$ 16 mil

Prazo de retorno: 10 a 12 meses

PremiaPão

A PremiaPão é uma empresa especializada na comercialização de publicidade em sacos de pão, divulgando marcas e produtos diretamente ao público-alvo. Sem desperdícios, de forma inovadora e impactante, porém, com diferenciais que revolucionaram o mercado e tem levado a marca a ser uma das principais no mercado de franchising. O franqueado atua com a prospecção de anunciantes, parceiros e a gestão da unidade.