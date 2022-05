Quem baterá o martelo?: almoço com Buffett quer arrecadar US$ 3,3 milhões

Conhecido no mundo dos negócios como uma espécie de guru do capitalismo, o bilionário norte-americano Warren Buffett receberá até esta sexta-feira, 31, lances de candidatos dispostos a desembolsar pelo menos 25 mil dólares em um leilão que dará a chance de conhecer o empresário de 88 anos em um almoço. Realizado há 20 anos, o valor recolhido com o leilão, que dessa vez está sendo realizado pela plataforma de comércio eletrônico Ebay, será destinado a uma instituição de caridade de combate a pobreza. No último ano, as ofertas chegaram a arrecadar 3,3 milhões de dólares, e a meta deste ano é ultrapassar o montante.

O frenesi de executivos que querem ter a chance de compartilhar dos conhecimentos de Buffett, que atualmente é o terceiro homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em 82,5 bilhões de dólares, não é aleatório. Sua empresa, a Berkshire Hathaway, registrou um recorde de 24,8 bilhões de dólares em ganhos operacionais somente no ano passado. Já no início do mês de abril, mais de 20 mil pessoas ー incluindo nomes como Tim Cook, CEO da Apple ー foram a Nebrasca ouvir o bilionário norte-americano na convenção anual da companhia, realizada em uma espécie de auditório-estádio.

Atualmente, a Berkshire Hathaway possui um valor de mercado de mais de 530 bilhões de dólares no mercado de ações. Além de investimentos em empresas como American Express, Apple, JPMorgan Chase e Goldman Sachs, a companhia atua nos setores de seguros (Geico), ferroviário (BNSF) e de energia (PacifiCorp).

Contudo, no mundo real os negócios nem sempre são flores, até mesmo para Buffett. No início do ano, o executivo admitiu que pagou “caro” pela fusão entre as gigantes de alimentos processados Kraft e Heinz, realizada em 2015. O megainvestidor disse isso após perder 4,3 bilhões de dólares em um único dia, por conta da queda de 27,5% das ações da companhia na bolsa americana. A Kraft Heinz reportou um prejuízo de 12,5 milhões de dólares no quarto trimestre do ano passado

A Berkshire Hathaway é dona de quase um terço do negócio que criou a Kraft Heinz, no qual Buffett entrou em parceria com a 3G Capital, do empresário brasileiro Jorge Paulo Lehmann. Mesmo com o prejuízo de 4 bilhões, Buffett admitiu estar satisfeito com a parceria com a brasileira 3G Capital, e disse ainda que considera Lehmann um “bom amigo”. O leilão que dará a oportunidade de ouvir o investidor que sempre tem algo a dizer ficará aberto até às 19h30 de hoje, no horário de São Francisco.