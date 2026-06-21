Ele começou nos dois postos de combustível da família. Agora, sua rede vai faturar R$ 10 bilhões

Prestes a completar 20 anos, a rede gaúcha de combustíveis RodOil entra em uma nova fase da sua trajetória.

A distribuidora, que nasceu em julho de 2006 na cidade de Caxias do Sul, a 126 quilômetros da capital Porto Alegre, projeta faturar R$ 10 bilhões em 2026, abrir 50 novos postos bandeirados e consolidar uma posição que a coloca entre as cinco maiores distribuidoras de combustíveis do país em número de unidades.

Hoje, a empresa opera 600 postos bandeirados, atende outros 2 mil postos no mercado spot — aqueles sem contrato de exclusividade com uma distribuidora —, mantém 24 bases operacionais e está presente em oito estados.

O momento atual contrasta com a origem do negócio. Quando fundou a RodOil, Roberto Tonietto tinha experiência no setor, mas poucos recursos para investir. O conhecimento veio da prática.

“Comecei a trabalhar muito cedo lavando carro, abastecendo e tudo mais. Então, eu conheço esse mercado lá do chão de fábrica”, afirma Tonietto.

A companhia encerrou 2025 com faturamento próximo de R$ 9 bilhões e prevê um crescimento mais moderado neste ano, em meio às restrições de oferta de combustíveis e ao aumento dos custos de importação.

Como surgiu a RodOil

Antes mesmo de fundar a RodOil, Tonietto já acumulava décadas de experiência no setor. Filho de uma família proprietária de postos de combustíveis em Caxias do Sul, começou a trabalhar no negócio aos 12 anos, em 1978, quando a rede familiar operava duas unidades na cidade.

Ao longo dos anos, participou da expansão da empresa para seis postos e passou por diferentes funções da operação, do atendimento na pista à gestão do negócio.

A vivência prática foi complementada por uma atuação institucional. Em 1998, Tonietto assumiu a presidência do sindicato dos proprietários de postos de combustíveis de Caxias do Sul e Região, cargo que ocupou por três anos. O período coincidiu com a abertura do mercado brasileiro para novas distribuidoras, movimento que reduziu a concentração do setor e abriu espaço para empresas regionais.

Segundo o empresário, muitos donos de postos desejavam deixar as grandes bandeiras para ganhar mais autonomia, mas ainda tinham receio de migrar para distribuidoras regionais recém-criadas.

“Eu percebi que os revendedores queriam sair do guarda-chuva dessas grandes empresas e ter mais liberdade, só que tinham um pouco de receio de migrar para as novas distribuidoras”, afirma.

Foi nesse contexto que surgiu a ideia de criar uma distribuidora própria. Em 2006, apoiado na experiência acumulada como revendedor e no relacionamento construído com donos de postos ao longo da carreira, Tonietto fundou a RodOil em Caxias do Sul.

A estratégia inicial foi concentrar esforços no Sul do país. A expansão começou pela Serra Gaúcha, avançou por todo o Rio Grande do Sul, depois para Santa Catarina e Paraná - e, posteriormente, alcançou outros mercados.

Atualmente, cerca de 80% dos postos da rede permanecem concentrados na região Sul.

Como as aquisições ajudaram a acelerar o crescimento

Parte da expansão recente da RodOil veio por meio de aquisições e fusões.

O primeiro movimento relevante ocorreu com a Mazp. Diferentemente das demais operações, a transação foi estruturada como uma fusão. A lógica era principalmente logística.

“Eles atendiam uma região que nós não estávamos e nós estávamos na região que ele não estava. Começamos com uma troca de serviços de logística e vimos que pensávamos da mesma forma”, afirma Tonietto.

Depois vieram as aquisições das empresas Megapetro, Tower e Ravato. As três primeiras reforçaram a presença da RodOil na distribuição de gasolina, diesel e etanol.

Já a Ravato abriu uma nova frente de atuação. A empresa trabalha com os chamados "produtos escuros", derivados utilizados principalmente por indústrias em processos de aquecimento e caldeiras.

“A Ravato foge um pouquinho porque atua em produtos escuros, usados principalmente no mercado B2B industrial”, afirma.

A operação também ampliou a atuação da empresa em exportações para clientes industriais do Paraguai.

RodOil: companhia pretende abrir cerca de 50 novas unidades e chegar a 650 postos bandeirados nos próximos meses (RodOil/Divulgação)

Por que o crescimento será mais cauteloso em 2026

Apesar da meta de alcançar R$ 10 bilhões em receita, a RodOil não pretende repetir os ritmos de expansão registrados em anos anteriores.

A empresa projeta crescimento entre 5% e 8% na rede de postos, equivalente a 50 novas unidades.

O principal motivo está na oferta de combustíveis. Segundo Tonietto, o mercado enfrenta restrições de suprimento, agravadas pelos impactos recentes do conflito no Oriente Médio sobre a cadeia global de petróleo e derivados.

“Não adianta querer crescer sem ter suprimento e atender mal nossos clientes”, afirma.

A prioridade da companhia será fortalecer a qualidade da operação existente.

Esse trabalho inclui a expansão das lojas de conveniência Trishop, o fortalecimento da parceria com a marca de lubrificantes Castrol e a ampliação da oferta da gasolina aditivada DuraMais+, produto premium da rede.

Como a RodOil quer competir com as gigantes

Embora dispute mercado com grandes distribuidoras nacionais, a RodOil aposta em um posicionamento diferente. Para Tonietto, o principal diferencial está na proximidade com os revendedores.

“Eu não sou um CEO de uma distribuidora que nunca botou a mão num bico de combustível. Quando eu falo com um revendedor, eu sei o que ele está falando.”

A estrutura operacional também é apontada como uma vantagem competitiva.

“Nós não perdemos em estrutura, logística e bases para quase nenhuma grande companhia. Mas temos mais agilidade e proximidade.”

Segundo o executivo, a cultura da empresa foi construída sobre três pilares: simplicidade, rapidez na tomada de decisões e relacionamento próximo com os donos dos postos.

“Não precisa dizer sim para tudo. Não também é uma resposta. O que não dá é para ficar enrolando ninguém.”

Outro eixo da expansão da RodOil está ligado à governança corporativa. Neste ano, a companhia aderiu ao Pacto Brasil pela Integridade Empresarial, iniciativa da Controladoria-Geral da União (CGU) voltada à promoção de práticas de ética e compliance.

“Sempre procuramos fazer tudo certo. Não adianta só falar. É importante ter auditorias e validações externas para mostrar que aquilo que fazemos é real”, afirma Tonietto.