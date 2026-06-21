A empresa por trás de R$ 2,1 trilhões em pagamentos de grandes companhias

A Finnet, techfin especializada em infraestrutura financeira para grandes empresas, está fortalecendo seu C-level com a chegada de Emerson Faria como CFO e Marcelo Presente como COO.

O movimento ocorre após a contratação de Leo Monte, anunciada em maio como novo CEO da companhia. Com as mudanças, os fundadores Yoshimiti Matsusaki e Marcos Bonfá migraram para o conselho de administração.

A empresa atua na automação de processos financeiros corporativos, conectando companhias ao sistema bancário por meio de uma única plataforma.

Na prática, a Finnet centraliza operações de contas a pagar, contas a receber, tesouraria, pagamentos, cobranças e crédito corporativo, reduzindo a necessidade de acessar diferentes sistemas bancários e eliminando etapas manuais.

Hoje, sua infraestrutura está integrada a mais de 120 instituições financeiras e conecta mais de 3 milhões de CNPJs.

Presente no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025, a Finnet registrou receita operacional líquida de R$ 106 milhões em 2024, alta de 21% em relação ao ano anterior. Para 2025, a expectativa é ampliar o faturamento entre 15% e 20%.

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O crescimento dos últimos anos foi impulsionado por três movimentos. O primeiro foi o avanço do Open Finance no Brasil, que aumentou a demanda de grandes empresas por plataformas capazes de centralizar a gestão de múltiplos bancos em um único ambiente.

A Finnet foi uma das empresas homologadas pelo Banco Central para atuar na agenda regulada do Open Finance e passou a oferecer serviços de iniciação de pagamentos e conectividade financeira dentro desse novo ecossistema.

Outro vetor veio da área de crédito corporativo. Em um período marcado por juros elevados e maior seletividade na concessão de crédito, empresas passaram a recorrer com mais frequência a soluções de antecipação de recebíveis e risco sacado.

Nesse modelo, fornecedores antecipam pagamentos com base na capacidade de crédito da empresa compradora. A Finnet opera um marketplace voltado para esse segmento e ampliou sua presença nas cadeias de fornecimento de grandes grupos empresariais.

O terceiro fator foi a expansão do portfólio de produtos e serviços. Nos últimos anos, a companhia passou a atuar sob uma estrutura de holding e ampliou a oferta de soluções para uma base formada por grandes empresas dos setores de varejo, indústria, mídia e serviços.

A estratégia permitiu aumentar a receita gerada por cliente e ampliar o volume de negócios dentro da própria base instalada.

Com mais de 30 anos de experiência nos mercados financeiro, de capitais e de tecnologia, Faria assume a agenda financeira e de governança da Finnet. Ele também responderá pelas áreas de jurídico, pessoas & cultura, compliance, controles internos e segurança da informação.

“A empresa tem uma trajetória sólida e uma posição construída ao longo de mais de duas décadas de relacionamento com corporações e instituições financeiras.

Vamos combinar o legado dos fundadores com uma estrutura preparada para suportar os próximos ciclos de crescimento da companhia”, afirma Faria.

Já Marcelo Presente, que possui mais de 20 anos de carreira nos setores financeiro e de tecnologia, assume a liderança das unidades de negócio da companhia, além das áreas de customer success, customer experience e implantação.

“Minha prioridade é conectar as diferentes partes da operação em torno de indicadores comuns e criar uma estrutura que suporte o crescimento com previsibilidade. Eficiência operacional não é só reduzir custo, é a empresa conseguir escalar sem perder qualidade”, afirma.

Infraestrutura e portfólio

Os fundadores Marcos Bonfá e Yoshimiti Matsusaki construíram suas carreiras nos setores de tecnologia e telecomunicações.

Eles se conheceram no início dos anos 2000 durante uma passagem pela Nortel Networks, multinacional canadense de telecomunicações. Foi nesse ambiente que surgiu a ideia da Finnet, criada para simplificar a relação entre grandes empresas e o sistema financeiro.

Ao longo de mais de duas décadas, a companhia consolidou uma infraestrutura que centraliza a comunicação entre empresas e instituições financeiras.

Pela plataforma já passaram mais de R$ 2,1 trilhões em transações financeiras e cerca de R$ 31 bilhões em operações de crédito corporativo.

A atuação da Finnet se divide em quatro grandes frentes. A primeira é a conectividade financeira, área que concentra integrações bancárias, Open Finance e comunicação com mais de 120 instituições financeiras por meio de uma única conexão integrada aos sistemas de gestão dos clientes.

A segunda é a gestão de caixa, em que a empresa centraliza contas a pagar, contas a receber, extratos e conciliações bancárias em um único ambiente. A terceira envolve meios de pagamento e recebimento, incluindo cobranças corporativas, boletos, Pix, cartões e acompanhamento das transações em tempo real.

A quarta frente é voltada ao crédito corporativo. A companhia atua em operações de antecipação de recebíveis, risco sacado e financiamento da cadeia de fornecedores, conectando grandes empresas, fornecedores e instituições financeiras em uma mesma plataforma.

A operação é sustentada por diferentes produtos. O principal deles é o Bank Manager, plataforma que centraliza múltiplos bancos e operações financeiras em um único ambiente.

O Luna integra boletos digitais ao Pix, automatiza juros e multas e cria fluxos de cobrança. Já o Painel Fornecedor permite acompanhar notas fiscais, comprovantes e operações de risco sacado.

Outro destaque é o PIS, plataforma que utiliza conceitos de Open Finance para conectar bancos, pagamentos e informações financeiras em um único canal de gestão.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

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Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.