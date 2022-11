PS5, Xbox, Nintendo: os itens gamers em desconto na Black Friday 2022

Todos os anos, no período da Black Friday, há todos os tipos de descontos fantásticos em jogos, sejam antigos ou novos. Assim, o público gamer tem a oportunidade de adquirir novos consoles e jogos pagando menos.

Portanto, se você está procurando presentear alguém ou apenas se presentear, a Black Friday de 2022 é o momento perfeito.

Quando é a Black Friday?

Este ano, a Black Friday está programada para começar em 25 de novembro de 2022, seguida pela Cyber ​​​​Monday em 28 de novembro. Grandes varejistas como Lojas Americanas, Magazine Luiza e Amazon, estão realizando ótimas ofertas, fazendo com que os jogadores possam adquirir jogos e consoles desejados desde o início do ano.

Consoles

Veja quais são os consoles que podem ter novas promoções na Black Friday 2022.

PS5

Os consoles PS5 ainda estão em alta demanda e há uma contínua escassez de chips. Por essa razão, não é esperado que haja muito desconto devido ao estoque. Os consumidores podem até conseguir um pacote PS5 com alguns recursos extras por um preço justo, mas provavelmente isso é tudo.

Nas principais varejistas, o PS5 em sua versão digital, com capacidade de 825 GB mais algum jogo incluso (no geral FIFA 23 ou Horizon Forbidden West), pode ser encontrado na faixa de R$ 4300,00.

Xbox Series X

Assim como o PS5, os varejistas possuem baixo estoque de Xbox Series X prontos para a Black Friday. Por essa razão, não espere ofertas ou preços com grandes descontos. Nas principais varejistas, o Xbox Series X, com capacidade de 1 TB, pode ser encontrado na faixa de R$ 4000,00.

Nintendo Switch

Ao contrário dos consoles mencionados acima, as ofertas do Nintendo Switch na Black Friday chegaram mais amplamente aos consumidores. Desse modo, é possível encontrar o Nintendo Switch de 32 GB com 2 Controles, mais algum extra (jogo), na faixa dos R$ 2000,00.

Xbox Series S

Durante a Black Friday, a Microsoft está oferecendo seu console econômico, o Xbox Series S, na faixa de R$ 2000,00. Este é um ótimo preço para um console poderoso e popular, com belos gráficos e uma enorme seleção de jogos.

Jogos

Entre as promoções da Black Friday 2022 para jogos, as possibilidades também são diversas.

The Last of Us Parte II para PlayStation 4

“The Last of Us Part II” vendeu mais de quatro milhões de cópias desde o seu lançamento mundial, tornando-se o exclusivo PlayStation 4 mais vendido de todos os tempos. O jogo pode ser adquirido na faixa dos R$ 80,00 nas grandes varejistas.

Sony “Homem-Aranha: Miles Morales” para PlayStation 4

O spin-off do amplamente amado Homem-Aranha, este jogo segue Miles Morales enquanto ele segue os passos de seu mentor. Os jogadores podem pegar o jogo agora por um novo preço de negócio mais baixo de todos os tempos, R$130,00.

“A Lenda de Zelda Skyward Sword HD” para Nintendo Switch

The Legend of Zelda: Skyward Sword é um remake de um clássico jogo de aventura para o Nintendo Wii. Além de atualizar o jogo em HD, a versão Switch revisa os controles de movimento e faz outras melhorias para fazer o jogo parecer um lançamento moderno.

Contudo, estando na faixa de R$ 230,00 trata-se de um jogo caro. Apesar disso, os jogadores esperam a Black Friday para adquiri-lo com melhores opções de preço.

Em suma, a Black Friday oferece grandes promoções em videogames com preços mais baratos do que em outras épocas do ano, seja para mídias físicas ou digitais. Além disso, as vitrines digitais no Xbox, PlayStation e Nintendo Switch oferecem dezenas de ofertas, enquanto varejistas como Amazon e Lojas Americanas oferecem descontos de até 70% nos jogos.



O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.

